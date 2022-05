Η πόλη «χωρίς άνοιξη» που η θερμοκρασία θα φτάσει σε επίπεδα που δεν μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα

Μιλάμε για θερμοκρασίες ακόμη και 50 βαθμών Κελσίου.

Ένας ασυνήθιστα πρώιμος καύσωνας σαρώνει αρκετές περιοχές της νότιας Ασίας, απειλώντας ακόμη και ζωές, καλλιέργειες και καταστρέφοντας τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας (καλώδια) και σύμφωνα με τους ειδικούς, τις επόμενες μέρες η κατάσταση θα είναι απελπιστική.

Είναι ενδεικτικό, ότι στις 28 Απριλίου, το Δελχί, η πρωτεύουσα της Ινδίας βίωσε την πιο καυτή μέρα εδώ και μια δεκαετία, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους υγειονομικούς, τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο και μάλιστα στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, αναμένουν αύξηση των ασθενών που εισάγονται στο νοσοκομείο.

Ο Manoj Aggarwal, υπουργός Υγείας της Ινδίας, δήλωσε στο Reuters: «Έχουμε εκδώσει σύσταση στα νοσοκομεία να δημιουργήσουν ειδικούς θαλάμους για θερμοπληξία και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας».

Relentless and punishing heatwave in Pakistan & India is entering the next level.



Sadly, this is just the beginning. Over 1 billion people will endure the excessive heat. Shaded on the map is where we expect over 40° C (104°F).



Some will approach 50°C (122°F). pic.twitter.com/YLRHwpe4mO