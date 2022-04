Έστειλαν φώκια για αποκατάσταση καθώς ήταν εθισμένη στους… ανθρώπους

Είναι ένα απλό παράδειγμα, του τι συμβαίνει, όταν οι άνθρωποι ταΐζουν και συνηθίζουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ένα άγριο ζώο.

Εθισμένη στους ανθρώπους ήταν μια φώκια στη Βρετανία, οπότε οι ειδικοί αποφάσισαν να την στείλουν για αποκατάσταση, καθώς (θα) ήταν επιβλαβές για την υγεία της. Μπορεί να απορείτε, μπορεί να το βρίσκεται ωραίο που είχε έρθει κοντά σε ανθρώπους, ωστόσο μην ξεχνάτε πως μιλάμε για ένα ζώο της φύσης.

Η Spearmint, όπως την ονόμασαν, ήταν ιδιαίτερα φιλική με τους ανθρώπους, κοντά στο Devon's Plymouth Sound όπου ζούσε, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να βρει ξανά την φόρμα της, την υγεία της και να απελευθερωθεί εκ νέου στη φύση.

Την Spearmint είχαν δει για πρώτη φορά κοντά στον κόλπο Cawsand στην Κορνουάλη πριν από περίπου επτά μήνες και γρήγορα έγινε κάτι σαν ατραξιόν στην περιοχή, μια τοπική διασημότητα, κάνοντας παρέα με κολυμβητές και κωπηλάτες. Πολλές φορές μάλιστα πήγαινε και σε μια τοπική παμπ και καθόταν με τους ανθρώπους.

Όλα αυτά «ακούγονται» πολύ χαριτωμένα, ωστόσο δεν είναι καθόλου καλό για ένα άγριο ζώο να γίνεται πολύ εξαρτημένο ή πολύ φιλικό με τους ανθρώπους.

Το σχέδιο που εκπονήθηκε είναι να απελευθερωθεί η Spearmint, μετά το πρόγραμμα θεραπείας της, στην άγρια ​​φύση στο απομακρυσμένο βόρειο τμήμα της Σκωτίας. Εκεί, εικάζεται ότι θα είναι λιγότερο πιθανό να δελεαστεί ξανά από την έλξη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. Αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι η τρίτη φορά, καθώς είχε εξαρτηθεί ξανά από την σχέση της με τους ανθρώπους.

Η «Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals» (RSPCA) ανησυχεί δικαίως για την ασφάλειά της και θέλει να βεβαιωθεί ότι θα λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται.

Οι κάτοικοι στην Κορνουάλη χρειάστηκε ακόμη να χτίσουν ένα τύπου οδόφραγμα για να μην περνάει τον δρόμο, ωστόσο η πανέξυπνη φώκια ανέβηκε σε μια βάρκα και κατάφερε να μεταφερθεί στην άλλη πλευρά, με τον οδηγό προφανώς να μην την είχε δει.

«Το ενδιαφέρον της για τους ανθρώπους αυξήθηκε καθώς τρέφονταν τακτικά από τουρίστες. Είναι ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι ταΐζουν και συνηθίζουν έτσι ένα άγριο ζώο. Το ζώο όμως είναι αυτό που υποφέρει» ανέφερε ειδική από το RSPCA.

Η Spearmint θα μπει ξανά σε πρόγραμμα αποκατάστασης και αν δεν καταφέρει να το βγάλει με επιτυχία, τότε, όπως αναφέρει το BBC, θα χρειαστεί να την κλείσουν σε κάποιο υδάτινο πάρκο.