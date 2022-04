Βρήκαν σπαθί μέσα σε μπαστούνι επιβάτη: Ο κάτοχος αγνοούσε την ύπαρξη του

Όπως δήλωσε, αγόρασε πρόσφατα το μπαστούνι και δεν είχε ιδέα ότι έκρυβε ένα σπαθί μέσα του.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι της Αμερικανικής Διοίκησης Ασφάλειας Μεταφορών στο αεροδρόμιο της Βοστώνης, όταν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντόπισαν μέσα σε ένα μπαστούνι… ένα σπαθί.

Το αξιοσημείωτο βέβαια της όλης ιστορίας είναι πως, ο κάτοχος του μπαστουνιού, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε ιδέα για την ύπαρξη του σπαθιού μέσα στο μπαστούνι του.

Yesterday @TSA officers @BostonLogan discovered this hidden blade inside of a cane. When questioned by @MassStatePolice the man claimed he had no idea the blade was in there.🤷🏼‍♂️After surrendering the cane, he was cleared to continue. #travelfail pic.twitter.com/Toqo0OORYZ