Ένορκος αρνήθηκε να συμμετέχει σε δίκη: «Έχω sugar daddy που τον βλέπω κάθε μέρα» (vid)

Η πρόεδρος έμεινε άναυδη και της απάντησε «οκ… δεν είμαι σίγουρη γιατί ακριβώς μιλάτε».

Το να είναι ένορκος κάποιος σε δίκη, είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Μία υποψήφια ένορκος όμως στο Πάρκλαντ της Φλόριντα επιστράτευσε τα μεγάλα μέσα για να ξεφύγει από αυτή την διαδικασία, από τη στιγμή μάλιστα που κινδύνευε να χάσει και ένα σωρό χρήματα. Όχι από την εργασία της, αλλά από τον… Sugar Daddy!

Η δίκη ήταν πολύ σοβαρή, καθώς ο κατηγορούμενος Νίκολας Κρουζ αντιμετώπιζε 17 κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού σε σχολείο. Η διαδικασία επιλογής των ενόρκων γίνεται σε τρία στάδια και η δικαστής της περιφέρειας Elizabeth Scherer ρώτησε εάν είχε κάποιος από τους υποψήφιους ενόρκους ερωτήσεις.

«Είχες μια ερώτηση;» απηύθυνε τον λόγο σε μία υποψήφια ένορκο και με την απάντησή της έμεινε άναυδη: «Θα πάρει ένας μήνας η όλη διαδικασία. Πρώτα απ 'όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι 2 Ιουλίου είναι τα γενέθλιά μου, 4 Ιουλίου είναι του γιου μου και 18 γιορτάζει ο άλλος μου γιος»

.

Η πρόεδρος της είπε: «Μην μιλάτε πολύ γρήγορα, πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε τι λέτε. Είπατε ότι τον Ιούλιο υπάρχουν ημερομηνίες που δεν θα είστε διαθέσιμη; Ποιες είναι αυτές οι ημερομηνίες;» και η υποψήφια ένορκος απάντησε και πάλι: «7 Ιουλίου, 4 Ιουλίου και 18 Ιουλίου… Και πάλι, πρέπει να καταλάβω κάτι», είπε και… πέταξε την βόμβα: «Έχω έναν Sugar Daddy που πρέπει να βλέπω κάθε μέρα…».

Αυτό μπέρδεψε ακόμα περισσότερο την πρόεδρο που τελικά την… απέβαλε από τη δίκη του Ιουλίου.

Θα αναρωτιέστε τώρα ποιος και τι είναι ο Sugar Daddy. Είναι συνήθως οι (πολύ) μεγαλύτερης ηλικίας κύριοι, εύποροι κύριοι για να ακριβολογούμε, που για την συντροφιά των νεότερων γυναικών, αναλαμβάνουν όλα τα έξοδά τους και φυσικά κάνουν και τα δωράκια τους. Λέγονται και «χορηγοί».

Jury selection has begun in the Parkland, FL school shooter trial. One prospective juror said that serving would create a severe financial hardship for her because, although married, she has a “sugar daddy” that she needs to see every day to pay her bills. pic.twitter.com/1oOwnFIUMb