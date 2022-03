Εκρήξεις στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία (vid)

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από δύο τοπικούς ιστότοπους φαίνεται σαν να εκρήγνυνται πυρομαχικά.

Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν απόψε (29/3) έξω από τη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Κράσνι Οκτιάμπρ, που απέχει 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπέλγκοροντ. Δεν διευκρίνισε πού οφείλονταν, όμως υποσχέθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

Το Μπέλγκοροντ βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βόρεια του Χαρκόβου, την ουκρανική πόλη που έχει δεχτεί σφοδρούς βομβαρδισμούς από τις ρωσικές δυνάμεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk