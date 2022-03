Για τρεις μήνες ένας σπίνος ζούσε στα μαλλιά γυναίκας (vid)

Ένας νεογέννητος σπίνος έζησε για 84 μέρες σε μια φωλιά που έφτιαξε στα μαλλιά μιας Αγγλίδας.

Μια Αγγλίδα αποκάλυψε ότι ένα πτηνό ζούσε στα μαλλιά της για τρεις μήνες. Το 2013 η Hannah Bourne-Taylor και ο φίλος της Robin αποφάσισαν να αφήσουν το σπίτι τους στο Λονδίνο και μετακόμισαν για μια νέα ζωή στη Γκάνα.

Εκεί το ζευγάρι συνάντησε κάποιες δυσκολίες, κυρίως με την βίζα της Hannah, η οποία ήταν φωτογράφος. Αφού λοιπόν δεν είχε τη δυνατότητα να εργαστεί άρχισε να μελετάει τη ζωή των τοπικών πουλιών. Το 2018, η Hannah δημιούργησε μια ιδιαίτερη σχέση με έναν σπίνο που είχε χάσει τον δρόμο του.

Μιλώντας για την απίστευτη ιστορία της στον Guardian είπε: «Τον εγκατέλειψε το σμήνος του και η φωλιά του καταστράφηκε. Τα μάτια του ήταν κλειστά και έτρεμε, ήταν πολύ μικρός για να επιβιώσει μόνος του. Τον τοποθέτησα σε ένα χαρτόκουτο με κλωναράκια τσαγιού έτσι ώστε να θυμίζουν φωλιά. Έμεινα ξύπνια όλη τη νύχτα προσπαθώντας να τον φροντίσω».

‘My’ beloved finch in #Fledgling made it onto the front page of a national newspaper! Overjoyed! Thank you ⁦@Deblinton⁩ ⁦@theGuardian_WHO⁩ #naturememoir #Out5thApril ‘A bird nested in my hair for 84 days’ pic.twitter.com/Z0owimgho8