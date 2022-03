STARStreak: Οι Ουκρανοί παίρνουν πυραύλους που ταξιδεύουν 3 φορές πιο γρήγορα από τον ήχο (vid)

Ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας επιβεβαίωσε πως θα δώσουν στην Ουκρανία τον «ταχύτερο πύραυλο στον κόσμο» μικρής εμβέλειας.

Η Βρετανία φαίνεται έτοιμη να στείλει στην Ουκρανία τους «ταχύτερους πυραύλους στον κόσμο» μικρής εμβέλειας, Starstreak! Ένα εξελιγμένο σύστημα αεράμυνας, ώστε να αμυνθεί από τις αεροπορικές εισβολές της Ρωσίας.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μπεν Γουάλας έθεσε το θέμα στο κοινοβούλιο και ενημέρωσε παράλληλα τους βουλευτές σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια που θα αποσταλεί στην πληττόμενη Ουκρανία. Ο Γουάλας γνωστοποίησε πως η Βρετανία έχει στα σχέδιά της να παράσχει στην Ουκρανία τους πυραύλους υψηλής ταχύτητας προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της έναντι στη ρωσική εισβολή.

«Καθώς η σύγκρουση εντείνεται, οι Ρώσοι αλλάζουν τις τακτικές τους, έτσι χρειάζεται να πράξουν και οι Ουκρανοί», είπε ο Γουάλας και συμπλήρωσε: «Μέχρι σήμερα, η διεθνής κοινότητα έχει δωρίσει περισσότερους από 900 (φορητούς από στρατιώτες) πυραύλους αεράμυνας και χιλιάδες κατευθυνόμενα αντιαρματικά όπλα διαφόρων τύπων, καθώς και διάφορα φορητά όπλα. Ωστόσο, χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση.

Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα της Ουκρανίας, η κυβέρνηση (της Βρετανίας) έλαβε την απόφαση να διερευνήσει τη δωρεά Starstreak πυραύλων υψηλής ταχύτητας. Η δωρεά θα γίνει στο πλαίσιο χορήγησης αμυντικών όπλων στις ουκρανικές δυνάμεις για να υπερασπιστούν καλύτερα τον ουρανό τους».



In a response to a request from Ukraine, the UK is exploring "the donation of Starstreak high velocity man portable anti-air missiles" Defence Secretary Ben Wallace says



This system "remains within the definition of defensive weapons," he tells MPshttps://t.co/3j2m6LSD36 pic.twitter.com/FaWN3TakOq