Μυστήριο με την πτώση μαχητικού και ελικοπτέρου στην Ρουμανία: 7 νεκροί, 1 αγνοούμενος (vid)

Επτά στρατιωτικοί νεκροί στη συντριβή ελικοπτέρου, εξακολουθεί να αγνοείται πιλότος μαχητικού.

Επτά στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη όταν συνετρίβη το ελικόπτερο που τους μετέφερε κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, στη Ρουμανία, ενώ συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας με σκοπό να εντοπιστεί μαχητικό ο πιλότος του οποίου εξακολουθεί να αγνοείται.

Η Ρουμανία, άλλοτε χώρα μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας – του σοβιετικού μπλοκ –, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εντάσεων του NATO με τη Ρωσία καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσονται ενισχύσεις στην ανατολική πτέρυγα της ατλαντικής συμμαχίας.

Περίπου χίλιοι αμερικανοί στρατιωτικοί στάλθηκαν τον Φεβρουάριο ως ενισχύσεις από την Ουάσινγκτον στη βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου (νοτιοανατολικά).

Θα τους συναντήσουν αυτή την εβδομάδα πάνω από 500 γάλλοι στρατιωτικοί, την ανάπτυξη των οποίων επέσπευσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Από αυτήν ακριβώς τη βάση, κοντά στη στρατηγικής σημασίας Μαύρη Θάλασσα, απογειώθηκε μαχητικό λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) για περιπολία.

Ο πιλότος, η εθνικότητα του οποίου δεν ανακοινώθηκε, έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου πολύ γρήγορα και το καταδιωκτικό χάθηκε από τα ραντάρ εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών.

Ελικόπτερο που απογειώθηκε αμέσως μετά από κοντινό αεροδρόμιο είχε την ίδια τύχη· συνετρίβη περίπου 11 χιλιόμετρα από εκεί.

Τα πέντε μέλη του πληρώματος και δύο μέλη του ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού ειδικευμένα στις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα, που συμμετείχαν στην αποστολή, σκοτώθηκαν.

Video from the crash site of the IAR 330 Puma helicopter Romanian Air Force that went down in Dobrogea, Romania (over land) while searching for a missing MiG-21 LanceR which went missing from the radar during a routine patrol mission. @TheAviationist @Aviation_Intel @airplusnews pic.twitter.com/ZzfM77cV21