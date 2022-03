Ο Λουκασένκο φέρεται να αποκάλυψε σε χάρτη τον επόμενο στόχο της Ρωσίας (vid)

Ο χάρτης που έδειξε στο συμβούλιο ασφαλείας της Λευκορωσίας, ο Αλεξάντερ Λουκασένσκο μπορεί να αποκάλυψε τις επόμενες κινήσεις της Ρωσίας.

Ένας από τους φίλους και συμμάχους που προς το παρόν δεν συμμετέχουν ενεργά στην εισβολή επί της Ρωσίας, είναι και η Λευκορωσία του Αλεξάντερ Λουκασένσκο που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο πρόεδρός της, χθες συμμετέχει στο συμβούλιο ασφαλείας που διεξήχθη και ενδεχομένως να προέβη σε αποκαλύψεις αναφορικά με τον επόμενο στόχο των Ρώσων.

Μιλώντας σε όσους βρίσκονταν γύρω από το τραπέζι και έχοντας σηκωθεί από την θέση, άρχισε να δείχνει ένα μεγάλο χάρτη της περιοχής, όπου είχαν... σταμπαριστεί οι επιθέσεις των δυνάμεων του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Κάποιες είχαν γίνει από τις πρώτες μέρες της εισβολής, ενώ κάποιες άλλες είναι προς εξέλιξη αυτή την ώρα...

Αυτό που κέντρισε όμως το ενδιαφέρον αρκετών, εκτός από το χώρισμα της Ουκρανίας σε τέσσερα κομμάτια, ήταν το γεγονός πως, σύμφωνα με sky news διακρίνεται μία από το λιμάνι της Οδησσού προς την Μολδαβία.

Βέβαια προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί και ενδεχομένως να αποτελεί είτε εκτίμηση των Λευκορώσων, είτε λανθασμένη «ανάγνωση» του χάρτη.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM