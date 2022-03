Πρόβλεψη τηλευαγγελιστή: «Ο Πούτιν ακολουθεί το Θεό για το τέλος του κόσμου στο Ισραήλ» (vid)

O Πατ Ρόμπερτσον επανήλθε στο προσκήνιο για να εξηγήσει την δική του θεωρία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ένας από τους πιο γνωστούς τηλευαγγελιστές στις ΗΠΑ, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του ουκ ολίγες προφητείες που δεν έχουν βγει πραγματικότητα, έκανε την επανεμφάνισή του την Δευτέρα, προκειμένου να δώσει την δική του εκδοχή για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο λόγος για τον Πατ Ρόμπερτσον, ο οποίος είχε προβλέψει το τέλος του κόσμου το 1982, την καταστροφή μεγάλου μέρους των ΗΠΑ από τσουνάμι το 2006, αλλά και τον αστεροειδή που θα χτυπήσει τη Γη το 2020. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς από τα παραπάνω, τα όσα λέει, δεν σε πάνε σίγουρα... ταμείο. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο 92χρονος λοιπόν ιδρυτής του Christian Broadcasting Network, ο οποίος είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και τις προφητείες, είπε πως ούτε λίγο, ούτε πολύ, η εισβολή των στρατευμάτων του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία ουσιαστικά είναι θέλημα Θεού όπως αναφέρει η Βίβλος.

«Μπορεί να πει κανείς πως ο Πούτιν έχει χάσει το μυαλό του. Και "ναι" μπορεί να είναι έτσι, αλλά την ίδια στιγμή εξαναγκάζεται από τον Θεό. Πήγε στην Ουκρανία, αλλά δεν είναι αυτή η στόχος του. Στόχος του είναι να κινηθεί ενάντια στο Ισραήλ», λέγοντας πως απλά η Ουκρανία είναι κάτι σαν δοκιμαστικό για την μεγάλη μάχη που θα ακολουθήσει.



Pat Robertson came out of retirement to claim that Putin "is being compelled by God" to invade Ukraine in preparation for a massive End Times invasion of Israel. pic.twitter.com/Pmwybf57Ay