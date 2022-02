Μαζικός βομβαρδισμός στην Ουκρανία: Πλήττεται το Χάρκοβο, πέφτουν αλεξιπτωτιστές στο Κίεβο (vids)

Το Χάρκοβο και οι κοντινές του πόλεις βομβαρδίστηκαν σφόδρα από τους Ρώσους, πλήττοντας ακόμα και κατοικίες, ενώ στο Κίεβο τα ρωσικά αεροπλάνα ρίχνουν αλεξιπτωτιστές.

Εφιαλτικό βράδυ αναμένεται να ζήσει η Ουκρανία… Οι σειρήνες σήμαναν, οι αρχές ειδοποίησαν τους κατοίκους να πάνε αμέσως στα καταφύγια, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy