Η εισβολή κοστίζει στον Πούτιν 18 δισ. ευρώ τη μέρα: Να αντέξει 10 μέρες λένε οι ειδικοί για την Ουκρανία!

Όταν τα ρωσικά ελικόπτερα κατέλαβαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοβ, 15 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο και μόλις στις πρώτες 10 ώρες της εισβολής τους στην Ουκρανία, άπαντες πίστεψαν πως θα έκαναν «παρέλαση» και θα ύψωναν τη ρωσική σημαία στο κέντρο του Κιέβου.

Μόνο οι Ουκρανοί πόνταραν στους εαυτούς τους και είναι αξιοθαύμαστοι που πολεμούν μόνοι τους τη ρωσική μηχανή, πολυάριθμη και πιο σύγχρονη, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και κρατώντας το Κίεβο, την πρωτεύουσα της χώρας αλλά και άλλες σημαντικές πόλεις. Συν τοις άλλοις, πήραν ξανά το αεροδρόμιο Αντόνοβ.

Αυτό που υποστηρίζουν πλέον οι ειδικοί, όπως ο πρώην υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Ρίχο Τέρας, η Ουκρανία πρέπει να αντέξει ακόμα μία εβδομάδα, 7 μέρες, καθώς η Ρωσία, που αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα τα οχήματά τους με καύσιμα, γρήγορα θα ξεμείνει από πυρομαχικά και ιδίως χρήματα.

2/7 Russians didn’t have a tactical plan. The war costs about $20 bln/day. There are rockets for 3-4 days at most, they use them sparingly. They lack weapons, the Tula and 2 Rotenberg plants can’t physically fulfil the orders for weapons. Rifles and ammo are the most they can do. February 26, 2022

Ο Ρίχο Τέρας υποστήριξε ότι η εισβολή στην Ουκρανία κοστίζει στη Ρωσία περίπου 15 δισεκατομμύρια λίρες (αγγλικές όχι τούρκικες ή 18 εκατομμύρια ευρώ ) την ημέρα και ότι οι πύραυλοι που διαθέτει χρησιμοποιούνται προσεκτικά για να τους φτάσουν, καθώς υπολογίζονταν για τρεις με τέσσερις μέρες. Τόσο πίστευαν ότι θα έκαναν να καταλάβουν το Κίεβο. Ήδη βρισκόμαστε στην 3η μέρα.

4/7 If Ukraine manages to hold the Russians off for 10 days, then the Russians will have to enter negotiations. Because they have no money, weapons, or resources. Nevertheless, they are indifferent about the sanctions. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

6/7 Russia’s whole plan relies on panic – that the civilians and armed forces surrender and Zelensky flees. They expect Kharkiv to surrender first so the other cities would follow suit to avoid bloodshed. The Russians are in shock of the fierce resistance they have encountered. — Riho Terras (@RihoTerras) February 26, 2022

8/7 Spread this information so the world would realise how important it is to assist Ukraine right now and without hesitation! It is difficult for Russia, but it is difficult for Ukraine as well if the West does not provide meaningul support! @EPPGroup @MFAestonia @MoD_Estonia February 26, 2022

«Το σχέδιο του Πούτιν στηρίζεται στον πανικό της Ουκρανίας, στην εκτόξευση πυραύλων σε «τυχαία» κτίρια για να «εκφοβιστούν» οι Ουκρανοί. Στην πρόκληση μαζικών λιποταξιών, στην παράδοση των όπλων και στη φυγή του Ζελένσκι από τη χώρα», σημείωσε Ρίχο Τέρας και αποκάλυψε ότι οι Ρώσοι βρίσκονταν κοντά στο Κίεβο από τις 18 Φεβρουαρίου: «Σχεδίαζαν να καταλάβουν γρήγορα την πρωτεύουσα και να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς… μαριονέτας».

Πηγές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν πως ο πόλεμος δεν εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενδεικτικό είναι πως ξάφνιασε ακόμα και το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας όταν ανακοίνωσε την εισβολή. Φαίνεται πως ο σχεδιασμός δεν έγινε σωστά αλλά πρόχειρα.

Οι Ουκρανοί αναφέρουν πως έχουν εξολοθρεύσει 2.800 με 3.500 Ρώσους στρατιώτες, 80 άρματα μάχης, 516 τεθωρακισμένα οχήματα, 10 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα.

Από την μεριά της, η Ρωσία αναφέρει ότι από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, έχει πλήξει 821 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και 87 άρματα μάχης και άλλους στόχους.