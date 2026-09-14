Το πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής: Τι συνέβη στη Γροιλανδία κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης

Μία ανατρεπτική ανάλυση για την υπερθέρμανση του πλανήτη και πόσο απειλεί τους παγετώνες.

Ως γεγονός καταγράφεται το λιώσιμο των πάγων στον πλανήτη Γη, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, και επιβεβαιώνεται με επίσημο τρόπο μέσω της έκθεσης της ΕΕ «European State of the Climate 2025», ότι δηλαδή ο παγετώνας της Γροιλανδίας έχασε 139 Gt (Giga Tone = με ένα δισεκατομμύριο τόνους) πέρυσι.

Οι πιο πρόσφατες απώλειες ισοδυναμούν με περίπου 1,5 φορές την ποσότητα πάγου που είναι αποθηκευμένη σε όλους τους παγετώνες των Ευρωπαϊκών Άλπεων, ανεβάζοντας παράλληλα τη τη μέση παγκόσμια στάθμη της θάλασσας κατά 0,4 mm.

Ο ρυθμός απώλειας πάγου έχει αυξηθεί περίπου πέντε φορές από τη δεκαετία του 1980 και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται και μετά το τέλος του αιώνα. Από το 1972, οι απώλειες έχουν ανέλθει σε 5.747 Gt.

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