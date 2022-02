«Για τα εγγόνια μου»: 80χρονος Ουκρανός κατατάχτηκε στον στρατό, πήρε οδοντόβουρτσα και μερικά σάντουιτς

Με μια μικρή βαλίτσα με δύο μπλουζάκια, ένα παντελόνι, μια οδοντόβουρτσα και μερικά σάντουιτς μέσα, ένας 80χρονος Ουκρανός πήγε να κατατάχτηκε για να πολεμήσει τους Ρώσους εισβολείς.

Το εθνικό φρόνημα των Ουκρανών είναι ψηλά, θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και όποιος νιώθει ότι το λέει η καρδιά του και βαστούν τα πόδια του πάει να πολεμήσει τους Ρώσους εισβολείς.

Όπως ο 80χρονος Ουκρανός, η φωτογραφία του οποίου κυκλοφορεί παντού στο Twitter και έχει γίνει viral. Μάλιστα την πόσταρε και η πρώην πρώτη κυρία της χώρας Kateryna Yushchenko.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae