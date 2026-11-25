Γιατί η υπόθεση του Βλαντιμίρ Ποτάνιν κέρδισε τον τίτλο της μεγαλύτερης δίκης διαζυγίου στα βρετανικά χρονικά.

Ο δεύτερος πλουσιότερος άνδρας της Ρωσίας, ο μεγιστάνας του νικελίου και προσωπικός φίλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Ποτάνιν παίρνει διαζύγιο. Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον στη Βρετανία, καθώς η πρώην σύζυγος του Ρώσου ολιγάρχη ζητάει 2,6 δισ. ευρώ από την περιουσία του καθώς ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές σχέσεις για έξι χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Την Τρίτη ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις από την Δύση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ολοκλήρωσε τη διήμερη κατάθεσή του σε δικαστήριο του Λονδίνου μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Μόσχα.

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