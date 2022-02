Απίστευτο βίντεο: Άρμα μάχης ισοπέδωσε το Ι.Χ του, αλλά αυτός βγήκε ζωντανός (vid)

Ένα Strela-10 πάτησε το όχημα ενός πολίτη, με τον ηλικιωμένο άνδρα να βγαίνει ζωντανός.

Ένα βίντεο που μόνο ως απίστευτο μπορεί να χαρακτηριστεί έρχεται από την περιοχή Ομπλόνσκι του Κιέβου.

Εκεί λοιπόν νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει ένα video με ένα πολεμικό άρμα να πατάει ένα αυτοκίνητο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Η πρώτη εκτίμηση ήταν πως επρόκειτο για Strela-10 που χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση αεροπορικών επιθέσεων και ανήκει στους Ουκρανούς.

Ωστόσο λίγο αργότερα, άρχισαν να κυκλοφορούν νέα videos που δείχνουν τη στιγμή που το συγκεκριμένο όχημα πατάει εσκεμμένα ένα εν κινήσει αυτοκίνητο πολίτη, με τον οδηγό να είναι μέσα σε αυτό.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus