Τρομακτικό: 32χρονη ξέφυγε από την ασφάλεια του κρουαζιερόπλοιου και πήδηξε από τον 10ο όροφο στον κόλπο Μεξικού (vid)

Μάρτυρες ενός τρομακτικού περιστατικού έγιναν οι επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου «Carnival Valor», όταν μία 32χρονη γυναίκα, ξέφυγε από την ασφάλεια του πλοίου και πήδηξε από το 10ο όροφο του πολυτελούς πλοίου στον κόλπο του Μεξικού. Παρά τις έρευνες, ακόμη αγνοείται.

Ύστερα από μια αναταραχή στην πισίνα, τρία μέλη της ασφάλειας του πλοίου έσπευσαν να συνετίσουν και να συλλάβουν την 32χρονη, δίχως πάντως να της φορέσουν χειροπέδες. Ενώ την κρατούσαν από τα χέρια και ανέβαιναν τη σκάλα να την οδηγήσουν στο κατάστρωμα, εκείνη ξέφυγε από την ασφάλεια και… πήδηξε από τον 10ο όροφο του κρουαζιερόπλοιου, στα νερά του κόλπου του Μεξικού.





Το άλμα της δεν έχει καταγραφεί σε βίντεο, ωστόσο οι επιβάτες είπαν στο Fox 8 ότι χτύπησε πρώτα στο πλαϊνό τοίχος του πλοίου προτού χτυπήσει στην επιφάνεια του νερού.

