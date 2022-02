Michael Jordan και videogames, μια σχέση που μετράει ήδη 34 χρόνια (vid)

Ο δημοφιλής μπασκετμπολίστας εμφανίζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε ηλεκτρονικά παιχνίδια.

O Michael Jordan είχε γενέθλια στις 17 Φεβρουαρίου και πέραν της δράσης του στα γήπεδα, έχει καταγράψει και έντονη παρουσία σε videogames. Παρά το γεγονός ότι ο MJ «μάγευε» εντός των αγωνιστικών χώρων εδώ και πάνω από 30 χρόνια, έχει εμφανιστεί και σε πάρα πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια στην πορεία των ετών.

Οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να τον απολαύσουν για πρώτη φορά 4 χρόνια μετά την είσοδό του στα videogames με το Jordan vs. Bird: One on One που κυκλοφόρησε το 1988. Το πρώτο αυτό δείγμα ήταν ένα από τα πιο απλοϊκά games, αφού ουσιαστικά υπήρχαν μόνο αυτοί οι δύο παίκτες και τίποτα άλλο, ενώ και τα animations τους ήταν πολύ φτωχά.

Στην πάροδο των ετών εμφανίστηκαν και άλλα παιχνίδια με τον αθλητή, αλλά με σαφώς περισσότερες επιλογές. Τον είδαμε στα NBA Playoffs, NBA Live, NBA Jam, ενώ στην πορεία των ετών εμφανίστηκε και στη σειρά NBA 2K. Κάτι που έχει μεγάλη σημασία είναι πως από τα 90s οι εταιρείες έπρεπε να προσεγγίσουν τον ίδιο για τα δικαιώματα εμφάνισής του στα παιχνίδια από τα πρώτα χρόνια, τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι λειτουργούσαν υπό το καθεστώς ενός οργανισμού.

Κάτι που ξέφευγε από τα μπασκετικά παιχνίδια και έκανε αίσθηση ήταν το Michael Jordan: Chaos in the Wind City που κυκλοφόρησε το 1994. Ο πρωταγωνιστής δεν έπαιζε σε αγώνα, αλλά προσπαθούσε να σώσει τους συμπαίκτες του από διάφορες περιοχές του Σικάγο, στη λογική ενός παιχνιδιού platforming.

Συνολικά, τα videogames που έχουμε δει τον Michael Jordan είναι -με χρονολογική σειρά- τα εξής:

Jordan vs Bird - One On One

Lakers vs. Celtics and the NBA Playoffs

Bulls vs. Lakers and the NBA Playoffs

NBA All-Star Challenge

All-Star Challenge 2

Tecmo NBA Basketball

Bulls vs. Blazers and the NBA Playoffs

Team USA Basketball

Tecmo Super NBA Basketball

NBA Showdown

Michael Jordan in Flight

Michael Jordan Chaos in the Windy City

NBA Live 96

Space Jam

NBA Live 97

NBA Live 98

NBA Live 99

NBA Live 2000

NBA Live 2001

NBA Street

NBA Live 2002

NBA 2K2

NBA Courtside 2002

ESPN NBA 2 Night 2002

NBA Shootout 2003

NBA Live 2003

NBA 2K3

NBA Street 2

NBA Live 2004

NBA 2K11

NBA 2K12

NBA 2K13

NBA 2K14

NBA 2K15

NBA 2K16

NBA 2K17

NBA 2K18

NBA 2K19

NBA 2K Playgrounds 2

NBA 2K20

NBA 2K21

NBA 2K22

