Μαρόκο: Διασώστες και ιατρική ομάδα έχουν εισέλθει στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα όπου βρίσκεται ο 5χρονος Ράιαν

Η προσπάθεια των διασωστών μπορεί να διαρκέσει ώρες.

Από εκατοστό σε εκατοστό, οι διασώστες προχωρούν παρά πολύ αργά στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα όπου βρίσκεται για πέμπτη ημέρα παγιδευμένος ο μικρός Ράιαν, αφού έπεσε σε πηγάδι του χωριού του σε ορεινή περιοχή του βόρειου Μαρόκου.

Μηχανικός που μίλησε στο δίκτυο 2M της κρατικής τηλεόρασης του Μαρόκου διευκρίνισε ότι είναι πιθανόν πως η προσπάθεια θα διαρκέσει πολλές ώρες.

«Ογδόντα εκατοστά μας χωρίζουν από τον Ράιαν. Τα γεωτρύπανα δουλεύουν με μεγάλη προσοχή για να αποφευχθεί το λάθος», εξήγησε ο Μουνίρ Αλ Ζαζούλι προσθέτοντας ότι οι διασώστες προωθούνται 20 εκατοστά του μέτρου κάθε μία ώρα.Οι μαροκινοί διασώστες έχουν εισέλθει από νωρίς το απόγευμα στο τούνελ που οδηγεί στον θύλακα όπου βρίσκεται ο Ράιαν, το πεντάχρονο παιδί που βρίσκεται παγιδευμένο εδώ και πέντε ημέρες σε πηγάδι.

Οι διασώστες συνοδεύονται από ιατρική ομάδα, αλλά δεν είναι γνωστό πότε θα ξαναβγούν. Οι διασώστες εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα βρουν ζωντανό το παιδί και αγνοούν σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται.

