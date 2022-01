Τα 10 πιο περίεργα αντικείμενα που κατασχέθηκαν το 2021 στα αεροδρόμια των ΗΠΑ

Από αλυσοπρίονο μέχρι μπουρίτο γεμάτο με μεθαμφεταμίνη.

Τα πιο περίεργα αντικείμενα που κατασχέθηκαν στα αεροδρόμια της Αμερικής το 2021 ανήρτησε η Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA). Φυσικά δεν πρόκειται για μια ανάρτηση που είχε σκοπό να γίνει viral, αλλά για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ώστε να είναι πιο προσεκτικός στο το κουβαλάει και μεταφέρει στα αεροδρόμια.

Η λίστα λοιπόν περιλαμβάνει αντικείμενα όπως ένα αλυσοπρίονο που βρέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης, ένα μπουρίτο γεμάτο με μεθαμφεταμίνη που εντόπισε η ασφάλεια στο αεροδρόμιο William P. Hobby στο Χιούστον, ενώ έχουν κατασχεθεί μέσα στο 2021 σχεδόν 5.700 πυροβόλα όπλα. Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ.

Αυτό όμως που ενδεχομένως σοκάρει είναι στη λίστα του 2020, ένα χρόνο πίσω, όταν είχε κατασχεθεί ένα δοχείο συντήρησης που είχε μέσα ένα μωρό καρχαρία. Η ασφάλεια το είχε κατασχέσει για το χημικό στο οποίο συντηρείτο μέσα ο μικρός καρχαρίας, καθώς θεωρήθηκε τοξικό υλικό και για τον λόγο αυτό δεν μπορούσε να περάσει τον έλεγχο.

Η λίστα με τα 10 πιο περίεργα αντικείμενα για το 2021 έχει ως εξής:

10. Σφαίρες κρυμμένες σε αποσμητικό (Διεθνές Αεροδρόμιο Ατλάντικ Σίτι στο Νιου Τζέρσεϊ)

9. Πιστόλι αντίκα με εκτεταμένη κάννη (Διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ)

8. Μπουρίτο με μεθαμφεταμίνη (Διεθνές αεροδρόμιο Hobby στο Τέξας)

7. Αγκράφα ζώνης με κρυμμένο όπλο (Διεθνές αεροδρόμιο της Χονολουλού)

6. Μπαλτάς (Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρισμπουργκ)

5. Σπρέι για απομάκρυνση αρκούδων (Αεροδρόμιο Ντέστιν)

4. Ματσέτα (Εθνικός Αεροδρόμιο Ρίγκαν Ουάσιγκτον)

3. Πυροτεχνήματα (Syracuse Hancock International)

2. Βάση στήριξης μπουκαλιών κρασιού που έμοιαζε με όπλο (Διεθνές Αεροδρόμιο Σακραμέντο)

1. Αλυσοπρίονο (Διεθνές Αεροδρόμιο Νέας Ορλεάνης)



It’s here! “TSA’s Top 10 Catches of 2021!” From bear spray to meth-rritos, our officers found some truly unusual items. They worked hard to keep travelers safe as they returned to the skies. What would you pick as your number one catch? Let us know! #TSATop10 pic.twitter.com/3o2zQs5IrC