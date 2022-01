Αστυνομικός στη Φλόριντα αρπάζει από τον λαιμό την συνάδελφό του, γιατί τον τράβηξε μακριά από τον ύποπτο (vid)

Ο αστυνομικός διοικητής της τοπικής αστυνομίας, χαρακτήρισε «αηδιαστική» τη στάση του 46χρονου αστυνομικού.

Έρευνα έχει ανοίξει από την αστυνομική αρχή της Φλόριντα για έναν βετεράνο αστυνομικό, ο οποίος έχει καταγραφεί από τη body cam να αρπάζει από τον λαιμό τη συνάδελφό του, γιατί εκείνη τον τράβηξε μακριά από τον κρατούμενο, απέναντι στον οποίο φάνηκε να κινείται με βιαιότητα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μίας σύλληψης ενός υπόπτου. Την ώρα μάλιστα που του έχουν περάσει χειροπέδες οι αστυνομικοί και τον οδηγούν μέσα στο περιπολικό, τον πλησίασε ο 46χρονος αστυνομικός και άρχισε να τον χτυπάει κρατώντας στα χέρια του ένα σπρέι πιπεριού.

Τότε η γυναίκα αστυνομικός τον τράβηξε από τη ζώνη απομακρύνοντάς τον από τον ύποπτο, ωστόσο αυτό φαίνεται πώς εκνεύρισε τον 46χρονο αστυνομικό, ο οποίος την άρπαξε από το λαιμό για μερικά δευτερόλεπτα την έσπρωξε προς τα πίσω.

Ο αστυνομικός διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Άντονι Ρόζα, χαρακτήρισε «αηδιαστική» τη στάση του 46χρονου: «Το ότι η αστυνομικός παρενέβη και πρόλαβε μια κατάσταση από το να γίνει χειρότερη είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που πραγματοποιούμε» πρόσθεσε ακόμη ο διοικητής Ρόζα δίνοντας μάλιστα συγχαρητήρια στην αστυνομικό που πρόλαβε μια πιθανή κατάχρηση εξουσίας, ανεξαρτήτως εάν ο συνάδελφός της ήταν ανώτερός της.

A Sunrise Police sgt is on desk duty during an IA. Body cam vid shows him grabbing the throat of a young officer after she pulled him back from a cuffed arrestee.



“I find this behavior to be disgusting.”- Chief Rosa



w/@KarenHenselTV @wsvn Watch full: https://t.co/XoDyqryBEp pic.twitter.com/MCxOOJ2KvW