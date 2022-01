H Razer χαρακτήρισε ψευδώς N95 τις high-tech μάσκες προστασίας Zephyr

Η προστασία που παρέχουν δεν είναι αυτή των σχετικών μασκών και τα προβλήματα ξεκινούν.

Η Razer είναι από τις εταιρείες που δεν έχασαν ευκαιρία να μπουν στο χώρο των μασκών προστασίας μέσα στην πανδημία και έτσι αποκάλυψε διάφορα μοντέλα με την κωδική ονομασία Razer Zephyr.

Όπως αποδεικνύεται (με πολύ μεγάλη καθυστέρηση), η εταιρεία τις χαρακτήρισε επιπέδου N95, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να ισχύει και να καλείται πλέον να… μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Όπως φαίνεται, οι μάσκες της δεν πήραν ποτέ τέτοια σχετική πιστοποίηση και πλέον η Razer αρχίζει να αφαιρεί εδώ και ώρες όλες τις σχετικές αναφορές από τα υλικά επικοινωνίας των εν λόγω προϊόντων.

Μένει να δούμε πως θα αντιδράσουν οι καταναλωτές που τελικά επένδυσαν αρκετές δεκάδες ευρώ σε μάσκες που υποτίθεται πως παρείχαν προστασία επιπέδου N95 και τελικά δεν ήταν…κάτι παραπάνω από απλές με εναλλάξιμα φίλτρα.

In summary:

The Zephyr is not @NIOSH certified, so the use of "N95" is fraudulent. https://t.co/6xiI2TQbZM



The filters are undersized so air is instead pulled in and out the sides of the mask.



The silicone face gasket leaks and detaches easily exacerbating the leakage problem. pic.twitter.com/v6NQ6ov7BC