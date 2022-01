Στην Τσεχία εμβολιάζουν τα παιδιά ο… Σούπερμαν, η Σταχτοπούτα και ο Μίκι (vid)

Στην Πράγα, για να κάνουν τα παιδιά να αισθανθούν πιο άνετα την ώρα του εμβολιασμού τους για τον κορονοϊό, επιστράτευσαν ήρωες κινουμένων σχεδίων.

Ο Σούπερμαν, η Σταχτοπούτα και τα Μίνιονς ήταν ανάμεσα στους ήρωες από ταινίες, κόμικς και παραμύθια που υποδέχθηκαν σήμερα τα παιδιά σε κέντρο εμβολιασμού κατά της Covid-19 στην Πράγα για να τα κάνουν να αισθανθούν πιο άνετα καθώς έφθαναν για να εμβολιαστούν.

Παρά την ανάπαυλα στις μολύνσεις από τον κορονοϊό που παρατηρήθηκε στη χώρα τον περασμένο μήνα, η Τσεχική Δημοκρατία προσπαθεί να αυξήσει τα ποσοστά του εμβολιασμού, επειδή στον τομέα αυτόν υπολείπεται άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την παραλλαγή Όμικρον.

Καθώς τα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών μπορούν πλέον να εμβολιάζονται, μεταμφιεσμένα μέλη του προσωπικού ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα εμβολιασμού στην τσεχική πρωτεύουσα ανέλαβαν να βοηθούν τα παιδιά που έφθαναν για να κάνουν το εμβόλιο.

«Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε μια μέρα μόνο για τα παιδιά», λέει η Νίκολα Μελιτσαροβά, μια εργαζόμενη στο εμβολιαστικό κέντρο, η οποία ντύθηκε σήμερα Χιονάτη. «Και επειδή τα παιδιά συνήθως φοβούνται λίγο τα εμβόλια, αποφασίσαμε να έχουμε μια ημέρα παραμυθιών ώστε να είναι λίγο πιο ευχάριστα».

Περίπου το 62,4% του πληθυσμού αυτής της χώρας των 10,7 εκατ. κατοίκων είναι πλήρως εμβολιασμένο, σε σύγκριση με το μέσο όρο του 68,6% που ισχύει για το σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Η Τσεχική Δημοκρατία άρχισε να χορηγεί εμβόλια στα παιδιά ηλικίας 5-11 ετών στα μέσα Δεκεμβρίου. Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας δείχνουν πως μέχρι χθες, Παρασκευή, λίγο περισσότερες από 27.000 δόσεις είχαν χορηγηθεί σ' αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Μερικά παιδιά έκλαιγαν, όμως τα κλάματα συνήθως σταματούσαν όταν μιλούσαν στους αγαπημένους τους ήρωες παραμυθιών.

«Πιστεύω πως οι εμβολιασμοί είναι σωστοί. Είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την πανδημία», είπε ο Γιάροσλαβ Κότνερ, ο οποίος είχε φέρει για εμβόλιο τον εννιάχρονο γιό του.

Pikachu and Minions were among characters who greeted children at a Covid-19 vaccination centre in Prague on Saturday to ease their nerves as they came to receive their jabs. pic.twitter.com/GVToKBqTSE