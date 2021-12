Καταστροφή στο Κολοράντο: Πυρκαγιά κατέκαψε πάνω από 600 σπίτια και επιχειρήσεις (vids)

Η πυρκαγιά τροφοδοτείται από σφοδρούς ανέμους έπειτα από ιστορική ξηρασία στην περιοχή.

Εκατοντάδες κατοικίες και επιχειρήσεις καταστράφηκαν από τις φλόγες στην πολιτεία Κολοράντο, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς πυρκαγιά τροφοδοτείται από σφοδρούς ανέμους έπειτα από ιστορική ξηρασία στην περιοχή.

«Γνωρίζουμε ότι περίπου 370 κατοικίες στην περιοχή Σάγκαμορ καταστράφηκαν. Είναι πιθανό 210 κατοικίες να καταστράφηκαν στην παλιά πόλη της Σουπίριορ», τόνισε ο σερίφης της κομητείας Μπόλντερ, ο Τζο Πέλι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πόλη Μπόλντερ, που έχει πάνω από 100.000 κατοίκους, βρίσκεται περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντένβερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Κολοράντο.

Το Κολοράντο, στην αμερικανική Δύση, βιώνει ιστορική ξηρασία, που διευκόλυνε πολύ την εξάπλωση της φωτιάς. Τουλάχιστον 6.480 στρέμματα βλάστησης έγιναν στάχτη στην κομητεία Μπόλντερ. Οι φλόγες κατάπιαν ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα.

Οι ριπές ανέμου με ταχύτητα μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα την ώρα κατά τόπους δίνουν ορμή στις φλόγες και περιπλέκουν αφάνταστα το έργο των πυροσβεστών.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι με δεδομένο το εύρος και την ένταση αυτής της πυρκαγιάς, καθώς και το ότι βρίσκεται σε πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεν θα μας εξέπληττε εάν είχαμε τραυματισμούς ή θανάτους», προειδοποίησε ο σερίφης Πέλι.

The ferocious wildfires have been fueled by dry conditions and high winds, ripping through two Colorado towns on Thursday. It's estimated around 600 homes and businesses have been destroyed so far. pic.twitter.com/JMI5nEVgvF