«Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες να απομακρυνθεί το σκουφάκι από τον οργανισμό της, τελικά η κατάσταση αποδείχθηκε αδύνατη να ξεπεραστεί», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανακοίνωσή του

Η Φιόνα, ο πολυαγαπημένος ιπποπόταμος του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, που είχε συγκινήσει το διαδίκτυο την δεκαετία του 2010, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 9 ετών, αφού κατάπιε ένα πλεκτό σκουφάκι που έπεσε στο περίφραγμά της την περασμένη εβδομάδα.

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι, Ντέιβ Τζένικ, σε ανακοίνωσή του. «Δεν περιμέναμε αυτή την έκβαση. Πάλεψε μέχρι που δεν μπορούσε πια».

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