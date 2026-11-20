Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δεν ήταν απλώς μέλος του ναζιστικού κόμματος, αλλά είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης στην τοπική οργάνωσή του.

Μια αποκάλυψη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Δανία έρχεται να ανατρέψει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί γύρω από την 112χρονη Κίρστεν Σβάλμπε, η οποία πρόσφατα ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας.

Έγγραφα από τα Εθνικά Αρχεία της Δανίας αποκαλύπτουν ότι, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήταν απλώς μέλος του ναζιστικού κόμματος, αλλά είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης στην τοπική οργάνωσή του.

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