Σοκαριστικό βίντεο: Έφηβοι «δραπετεύουν» από τον 4ο όροφο φλεγόμενου κτιρίου στη Νέα Υόρκη (vid)

Είναι η στιγμή της απόγνωσης και του φόβου. Ο 4ος όροφος κτιρίου στη Νέα Υόρκη έχει τυλιχτεί στις φλόγες και πάνω στην απεγνωσμένη τους προσπάθεια να ξεφύγουν, δυο νεαροί, δεν το σκέφτονται και προχωρούν στο παράτολμο εγχείρημα.

Βγαίνουν από το παράθυρο του 4ου ορόφου και σκαρφαλώνουν στους σωλήνες της υδρορροής, ώστε να κατέβουν από εκεί με ασφάλεια (;) κάτω και να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Ειδικά ο πρώτος φαίνεται να αιωρείται για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πατήσει στο κάτω παράθυρο και να σταθεροποιηθεί για να πιαστεί από τον διπλανό σωλήνα, ενώ όταν βγαίνει και ο δεύτερος νεαρός, ο μαύρος πυκνός καπνός ξεχύνεται από το παράθυρο και βγαίνει έξω.

Κλάσματα του δευτερολέπτου αργότερα, η φωτιά ξεπετάγεται από το παράθυρο και οι φλόγες της σχεδόν ακουμπάνε τους δύο νεαρούς που κρέμονται δίπλα στον σωλήνα.

Αμέσως γλιστράνε προς τα κάτω, για να γλιτώσουν από τη φωτιά και οι πυροσβέστες τρέχουν στο μέρος τους για να τους περιθάλψουν.



