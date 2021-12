Οι 4 σειρές που πρέπει να δεις πριν φύγει το 2021!

Αποχαιρετάμε το 2021 με ατελείωτο binge-watching και τέσσερις σειρές που πρέπει να δεις οπωσδήποτε πριν το νέο έτος!

Το binge-watching έχει γίνει από τις αγαπημένες μας συνήθειες!

Και τι καλύτερο από το να απολαύσουμε τις hot σειρές που κυκλοφορούν με καλή παρέα;

Το 2021 μας αφήνει σιγά σιγά, αλλά πριν φύγει, φροντίζει μαζί με τη Nova και την νέα της πλατφόρμα, ΕΟΝ, να φέρουν στις οθόνες μας τέσσερις εκπληκτικές σειρές, που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μας και θα μας κάνουν να περάσουμε ευχάριστα στο σπίτι, τώρα που... χειμώνιασε για τα καλά.

Είτε προτιμάς ισπανικές παραγωγές, είτε γαλλικές, είτε ιταλικές, είτε βρετανικές, εδώ είναι όλες, για να βρεις αυτή που ταιριάζει στο γούστο σου ή να... εξερευνήσεις κάτι καινούριο.

Ο λόγος για τις παρακάτω:

La fortuna

Με τις ισπανικές σειρές να μας έχουν... κατακλύσει και να έχουν μεγάλη επιτυχία, το "La fortuna" δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα με τις σειρές που πρέπει να δεις πριν φύγει το 2021.

Πρόκειται για δράμα - περιπέτεια, ισπανοαμερικανικής συμπαραγωγής, και αποτελείται από 6 επεισόδια. Στην ουσία, είναι η μεταφορά του εικονογραφημένου "El tesoro del Cisne Negro" (Ο θησαυρός του μαύρου κύκνου), των Πάκο Ρόκα και Γκιγιέρμο Κοράλ, στην «μικρή» οθόνη.

Ο Άλεξ Βεντούρα (Álvaro Mel) είναι ένας νεαρός διπλωμάτης και από την πρώτη του ημέρα στο Υπουργείο Πολιτισμού, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει για πάντα! Ο Βεντούρα ηγείται της συλλογικής προσπάθειας να ανακτήσει πολύτιμους θησαυρούς από ένα υποβρύχιο ναυάγιο, το "La Fortuna", το οποίο βρίσκεται βυθισμένο στη πλευρά της νότιας Ισπανίας και τορπιλήθηκε από τους Βρετανούς το 1804. Τώρα, έχει κατασχεθεί από έναν κυνηγό θησαυρών, τον Φρανκ Γουάιλντ και την ομάδα του κι έχει ξεσπάσει μια ανεπανάληπτη κόντρα.

Πρωταγωνιστούν: Álvaro Mel, Ana Polvorosa, Stanley Tucci (The Terminal, The Devil Wears Prada, Burlesque, Captain America: The First Avenger, The Hunger Games, Transformers, Spotlight, κ.ά.), Clarke Peters (Endgame, John Wick, The Wire, The Mandela Effect, Law & Order, κ.ά.), Karra Elejalde, T'Nia Miller.

Πρεμιέρα Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 | Novacinema4

Γιατί να το δεις

Η διαμάχη μεταξύ του Φρανκ Γουάιλντ με τον Άλεξ Βεντούρα, αλλά και της αμερικανικής και ισπανικής κυβέρνησης, για την «κηδεμονία» του πλοίου, είναι έντονη! Πολιτική, συμφέροντα, σχέσεις ερωτικές και μη, προδοσία και δεσμεύσεις, έρχονται όλα στο προσκήνιο! Πού θα καταλήξει τελικά το "La Fortuna";

Presumed Guilty

Ακόμα μια νέα αστυνομική - δραματική σειρά, γαλλικής παραγωγής, έρχεται στα κανάλια της Nova και τη νέα της πλατφόρμα, ΕΟΝ. Ο λόγος για το "Presumed Guilty", του οποίου το σενάριο υπογράφει ο Franck Ollivier (“Zodiaque”). Η Λόλα (Garance Thenault) είναι ενθουσιασμένη, καθώς έχει κληθεί για συνέντευξη σε ένα ξενοδοχείο, σε μια παραθαλάσσια πόλη. Όταν φτάνει εκεί, όμως, ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού κι ένα μυστήριο αρχίζει να ξετυλίγεται, καθώς μοιάζει πολύ με μια γυναίκα, η οποία δολοφονήθηκε εκεί πριν από 22 χρόνια.

Πρωταγωνιστούν: Garance Thenault, Pierre-Yves Bon, Aurelie Vaneck.

Πρεμιέρα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 | Novacinema4

Γιατί να το δεις

Μυστικά, ψέματα κι ενοχές κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο. Τι προσπαθούν να κρύψουν από τη Λόλα; Πόσο σκληρή θα είναι η αλήθεια τελικά;

Alex Rider

Η breakout spy series επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο και 8 νέα επεισόδια. Η πλοκή ακολουθεί τον νεαρό Άλεξ Ράιντερ, ο οποίος ακούσια εκπαιδεύεται από πολύ μικρή ηλικία για να γίνει κατάσκοπος.

Συγκλονισμένος από τα γεγονότα της πρώτης σεζόν, με τον θάνατο του θείου του και τη θανάσιμη αποστολή να καταστρέψει το Point Blanc, ο Άλεξ Ράιντερ (Otto Farrant), προσπαθεί απεγνωσμένα να επιστρέψει σε μια φυσιολογική ζωή. Ωστόσο, όταν ο πατέρας της στενής του φίλης δέχεται επίθεση, πιθανώς από τον άνδρα που σκότωσε τον θείο του, τότε γυρνάει στον κόσμο της κατασκοπίας και έρχεται αντιμέτωπος με τον δισεκατομμυριούχο Ντέιμιαν Κρέι (Toby Stephens). Η σειρά βασίζεται στο 4ο βιβλίο, από τα 13 που έχουν εκδοθεί για το Alex Rider από τον δημοφιλή συγγραφέα Άντονι Χόροβιτς, με τίτλο "Eagle Strike".

Πρωταγωνιστούν: Otto Farrant, Stephen Dillane, Vicky McClure και ο γνωστός από το «Game of Thrones», Brenock O’Connor.

Πρεμιέρα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00 | Novacinema4

Γιατί να το δεις

Η πρώτη σεζόν απέσπασε πολύ καλές κριτικές και οι νέες περιπέτειες του έφηβου Άλεξ Ράιντερ αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό. Θα πάρει τελικά τις απαντήσεις που περιμένει;

Gomorrah

Πρόκειται ίσως για το πιο πετυχημένο τηλεοπτικό προϊόν της Ιταλίας! Η αστυνομική - δραματική σειρά που έχει σαρώσει κι έχει κερδίσει την καρδιά του κοινού, επιστρέφει με την πέμπτη και τελευταία σεζόν των 10 επεισοδίων. Η αγωνία κι η αδρεναλίνη φτάνουν στα ύψη! Ο Τζένι Σαβαστάνο αποφασίζει πως δεν θέλει να ζει πια κρυμμένος και παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Στο μεταξύ, ο Σίρο Ντι Μάρτσιο είναι ζωντανός και καλά στη Λετονία. Όταν, όμως, το ανακαλύπτει ο Σαβαστάνο κι έρχονται αντιμέτωποι, τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Τα γυρίσματα έγιναν σε Νάπολη και Ρίγα και η σκηνοθεσία για ακόμα μια φορά «κόβει» την ανάσα.

Πρωταγωνιστούν: Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Arturo Muselli.

Πρεμιέρα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 | Novacinema4

Γιατί να το δεις

Είναι ο κύκλος που περίμεναν πως και πως οι fans της σειράς! Η αντιπαλότητα των Ντι Μάρτσιο και Σαβαστάνο φτάνει πια στο τέλος της. Η απόλυτη αναμέτρηση είναι εδώ! Ποιος θα επικρατήσει;

