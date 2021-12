4 ταινίες που πρέπει να δεις αυτόν τον Δεκέμβρη

Η νέα πλατφόρμα ΕΟΝ της NOVA έχει τον τρόπο να σου κρατήσει παρέα αυτό το χειμώνα.

1. Minamata

Δυο λόγια για την ταινία: Αν και έχουμε φτάσει στο 1971, ο Γιουτζίν Σμιθ, θρυλικός φωτορεπόρτερ του περιοδικού LIFE, στοιχειώνεται ακόμα από τις φρικαλεότητες που αποτύπωσε φωτογραφικά κατά τη διάρκεια του Β. Παγκοσμίου Πολέμου με αποτέλεσμα τόσο η καριέρα όσο και γενικότερα η ζωή του να βρίσκονται σε τέλμα. Όταν μαθαίνει, για την ασθένεια της Minamata, μια ασθένεια νευρολογικής φύσης που οφείλεται στη δηλητηρίαση των νερών μιας γιαπωνέζικης πόλης από τα απόβλητα ενός εργοστασίου, πηγαίνει στην Ιαπωνία και στέκεται στο πλευρό των ντόπιων καταγράφοντας τον αγώνα τους για αποζημίωση.

Να την δεις αν: Eίσαι φαν του Johnny Depp και της Ιαπωνικής κουλτούρας,

Trivia: Στην ταινία παίζει και ο Bill Nighy με τον οποίο ο Johnny Depp είχε συνεργαστεί στα Pirates Of The Caribbean: Dead Man's Chest και Pirates Of The Caribbean: At World's End and Rango.

Σκηνοθέσια: Andrew Levitas

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Akiko Iwase, Kogarashi Wakasugi

Προβολή: 5/12, Novacinema1 @22:00

2. Let him go

Δυο λόγια για την ταινία: Βρσκόμαστε στη Μοντάνα του 1963. Ο συνταξιοδοτημένος σερίφης Τζορτζ Μπλάκλετζ και η σύζυγός του Μάργκαρετ δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα τον προ λίγων ετών χαμό του γιου τους. Η χήρα του ξαναπαντρεύεται και ακολουθεί τον νέο της σύζυγο παίρνοντας μαζί και το μικρό της παιδί. Η φυγή είναι αρκετά ύποπτη αφού ο πατριός του εγγονού του Τζορτζ και της Μάργκαρετ είναι προσκολλημένος στη μυστηριώδη οικογένειά του, η οποία κατοικεί στη Βόρεια Ντακότα και ζει κάτω από άγνωστες συνθήκες. Ξεκινώντας την αναζήτηση του εγγονού τους, το ζευγάρι των ηλικιωμένων θα βρεθεί εν τέλει αντιμέτωπο με την οικογένεια Γουίμποϊ που έχει φτιάξει μια εγκληματική οργάνωση και έχει αναλάβει χωρίς να ρωτήσει κανένα την κηδεμονία του εγγονού τους.

Να την δεις αν: Σου αρέσουν τα μοντέρνα γουέστερν και είχες μείνει ικανοποιημένος από τη σχέση των Costner και Lane στο Man of Steel όπου υποδύονταν τους γονείς του superman.

Trivia: Tο βιβλίο του Larry Watson στο οποίο βασίζεται η ταινία τοποθετεί την ιστορία στο 1951. Το ζευγάρι μένει στη Βόρεια Ντακότα και ταξιδεύει προς την Μοντάνα. Η ταινία τοποθετεί την ιστορία στο 1963 και το ζευγάρι ταξιδεύει από την Μοντάτα προς τη Βόρεια Ντακότα.

Σκηνοθεσία: Thomas Bezucha

Πρωταγωνιστούν: Diane Lane, Kevin Costner, Kayli Carter

Προβολή: 12/12, Novacinema1 @22:00

3, Ένα θαύμα από τον ουρανό

Δυο λόγια για την ταινία: Βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο το οποίο περιγράφει την πραγματική ιστορία της Sam Bloom, την οποία υποδύεται η Naomi Watts. Πρόκειται για μια νεαρή μητέρα, της οποίας ο κόσμος έρχεται πάνω κάτω μετά από ένα ατύχημα που την αφήνει παράλυτη. O σύζυγος, η μητέρα και οι τρεις γιοι της προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ώσπου ξαφνικά εμφανίζεται στη ζωή τους, μια μικρή τραυματισμένη καρακάξα την οποία ονομάζουν «Penguin». Η άφιξη του Penguin αποτελεί μια πολύ ευχάριστη απόσπαση προσοχής για την οικογένεια, η οποία διδάσκει στην Sam πώς να ξεκινήσει να ζει από την αρχή.

Να την δεις αν: Ψάχνεις μια δυνατή ιστορία που θα σου δώσει έμπνευση για τη ζωή.

Trivia: Η ταινία έχει γυριστεί στο σπίτι της πραγματικής οικογένειας Bloom στο Σίδνεϊ.

Σκηνοθεσία: Glendyn Ivin

Πρωταγωνιστούν: Naomi Watts, Andrew Lincoln, Griffin Murray-Johnston

Προβολή: 7/12, Novacinema1 @22:00

4. Freaky

Δυο λόγια για την ταινία: Η 17χρονη Millie Kessler περνάει τις μέρες της προσπαθώντας να αντέξει το bullying των συμμαθητών της. Όταν, όμως, γίνεται ο βασικός στόχος του Butcher, του διαβόητου serial killer της γειτονιάς της, οι προτεραιότητές της αλλάζουν. Προσπαθεί να του ξεφύγει, αλλά εκείνος καταφέρνει να την πιάσει και να την τραυματίσει με το μαχαίρι του. Τότε, όμως, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ παράξενο. Ξυπνάει και συνειδητοποιεί ότι έχει αλλάξει σώματα με τον Butcher και έχει μόλις 24 ώρες προκειμένου να επανέλθει στη φυσιολογική της κατάσταση και να μην μείνει για πάντα μέσα το σώμα ενός μανιακού μεσήλικα. Θα τα καταφέρει;

Να την δεις αν: Σου αρέσει το μαύρο χιούμορ.

Trivia: Σε μία από τις σκηνές καταδίωξης η πτώση του Vince Vaugn δεν συμπεριλαμβανόταν στο σενάριο. Ο Vaugh πάτησε σε ένα ψεύτικο φυτό κι έχασε την ισορροπία του. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε την σκηνή σαν να μην έτρεχε τίποτα.

Σκηνοθεσία: Christopher Landon

Πρωταγωνιστούν: Vince Vaugn, Kathryn Newton, Celeste O'Connor

Προβολή: 19/12, Novacinema1 @22:00

