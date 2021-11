Τέτοιο τροχαίο δεν έχει ξαναγίνει: Αμάξι «προσγειώθηκε» στο καπό άλλου αυτοκινήτου (vid)

Μιλάμε για ασύλληπτο τροχαίο που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ένα απίστευτο και συνάμα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε στους δρόμους του Λος Άντζελες και μάλιστα σε… άδειες λεωφόρους. Όπως θα δείτε, από την κάμερα ενός αυτοκινήτου που έχει σταματήσει στο φανάρι, ένα αμάξι έρχεται από απέναντι, ωστόσο ξαφνικά, από τα αριστερά πετάγεται ένα άλλο και το… εκσφενδονίζει. Το αυτοκίνητο που κτυπήθηκε «απογειώνεται» και από καθαρή τύχη δεν κτυπάει τον πεζό που περνούσε αμέριμνος τη διάβαση, έχοντας γυρισμένη την πλάτη του σε όλα αυτά.

Το πλέον σοκαριστικό όμως είναι πως το αμάξι που «απογειώθηκε»… προσγειώθηκε στο καπό ενός άλλου που ερχόταν από πίσω. Όπως θα δείτε το λευκό αυτοκίνητο προχωράει έχοντας πάνω του αυτό που είχε «απογειωθεί» λίγο πριν. Μιλάμε για ασύλληπτο τροχαίο που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

Freak accident captured on dash cam: Car flies through the air, narrowly misses pedestrian, ends up on top of another car. pic.twitter.com/BWzatFT2Nx