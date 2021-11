Μήνυση στον Άλεκ Μπάλντουιν για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς: «Εγώ της κρατούσα το κεφάλι, ενώ πέθαινε»

Ο υπεύθυνος φωτισμού της ταινίας «Rust», Σερτζ Σβετνόι κατέθεσε μήνυση για αμέλεια στον ο Άλεκ Μπάλντουιν, στον βοηθό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Χολς και σε 24 ακόμη συντελεστές.

Ο υπεύθυνος φωτισμού της ταινίας «Rust», Σερτζ Σβετνόι και επί χρόνια φίλος της αδικοχαμένης Χαλίνα Χάτσινς κατέθεσε-σύμφωνα με τους New York Times- μήνυση εναντίον του ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν αλλά και άλλων παραγωγών της ταινίας, για αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς και τον τραυματισμό του σκηνοθέτη, Τζόελ Σούζα.

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικές σφαίρες στο γύρισμα» είπε ο Σερτζ Σβετνόι: «Το ατύχημα μου προκάλεσε βαριά συναισθηματική δυσφορία που θα με κυνηγά για πάντα. Η σφαίρα παραλίγο να χτυπήσει κι εμένα. Εγώ της κρατούσα το κεφάλι, ενώ πέθαινε. Ήταν φίλη μου, είναι η ένατη ταινία που κάναμε μαζί και δέχτηκα να την αναλάβω για εκείνη, παρά τον χαμηλό μισθό».

Ο υπεύθυνος φωτισμού μάλιστα, είχε προειδοποιήσει μέρες πριν, πως μπορεί να συμβεί κάποιο τραγικό ατύχημα καθώς τα όπλα, ήταν παρατημένα παντού τριγύρω στο σετ.

