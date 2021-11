Δασκάλα ιστορίας για… κλάματα: «Ο Τραμπ είναι ακόμα πρόεδρος των ΗΠΑ»

Σάλος προκλήθηκε στις ΗΠΑ με την προπαγάνδα που έκανε στα παιδιά. Πως την ανακάλυψαν…

Το παιδί γύρισε από το σχολείο στο σπίτι του και είπε στη μητέρα του: «Ψέματα μου λέτε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ακόμα Πρόεδρος των ΗΠΑ», ενώ φώναζε: «Δεν εμβολιάζομαι. Δεν κάνω κανένα εμβόλιο». Η μητέρα του αναστατώθηκε και τον ρώτησε, «μα καλά ποιος στα λέει αυτά;» και το παιδί απάντησε «η δασκάλα ιστορίας».

Κατανοείτε πως όλο αυτό όχι απλά είναι ένα σενάριο, αλλά αποτελεί τη στυγνή πραγματικότητα. Θα μπορούσε να είχε συμβεί οπουδήποτε. Έλαβε χώρα στις ΗΠΑ, στο γυμνάσιο της Βεντούρα.

An 8th grader in Ventura, CA told his mom after school that she had been lying to him, Trump was still president, and he was never getting vaccinated, after his teacher went on a rant about Hunter Biden, election fraud and vaccine conspiracies in class. Teacher is still teaching. pic.twitter.com/drHkaNoTBt