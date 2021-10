Πέταξαν μπουκάλια επί σκηνής στον Machine Gun Kelly (vids)

Οι μουσικές ερμηνείες του συντρόφου της Megan Fox είναι επεισοδιακές, καθώς μετά τα κτυπήματα και τις σπρωξιές, τώρα του πέταξαν μπουκάλια στη σκηνή.

Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά για τον Machine Gun Kelly, κατά κόσμον Colson Baker ή για τους πολλούς ο σύντροφος της Megan Fox. Ο MGK κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο πρόσφατο μουσικό φεστιβάλ στο Σακραμέντο, όχι μόνο δεν έτυχε της υποδοχής που θα ήθελε, αλλά το κοινό έφτασε στο σημείο να τον αποδοκιμάσει και να του πετάξει μπουκάλια, αντιδρώντας στην εμφάνισή του.

Machine Gun Kelly gets bottles thrown at him and booed off stage at Aftershock festival😂😂😂 pic.twitter.com/meTYG9rqPG

Ο ίδιος βέβαια, μιλώντας μετά το σόου και έχοντας αποφύγει τα μπουκάλια, είπε ότι όσο ήταν στη σκηνή «σκεφτόμουν μια νεαρή θαυμάστρια που κρατούσε την αφίσα μου μόνο για να την συμπαθήσει. Δίνω αυτό το σόου για εκείνη και όλους όσους ήρθαν να με δουν».

Αυτό το σκηνικό βέβαια, ήρθε να προστεθεί σε ακόμα ένα επεισοδιακό, λίγες εβδομάδες πριν, όταν είχε ξεσπάσει καυγάς μεταξύ του Machine Gun Kelly, των μπράβων του και του κοινού.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ένας από το κοινό πήγε και τον κτύπησε και προσπάθησαν και άλλοι, με τον MGK να απαντά στον πρώτο και στη συνέχεια να τον παίρνουν… σηκωτό οι άντρες ασφαλείας και να τον απομακρύνουν.



9/25/20- Machine Gun Kelly releases a “pop punk” album that went #1.

9/25/21- mgk gets booed at Louder Than Life for talking shit about Slipknot, and punches a guy in the face.

I love my city😂 502 come up! pic.twitter.com/FVFurIgOc7