Κατακραυγή για την αποτυχημένη πλαστική του Τομ Κρουζ

Ο 59χρονος σταρ εμφανίστηκε με πρησμένα μάγουλα, μετά από επέμβαση για να δείχνει αγέραστος.

Hot topic έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο Τομ Κρουζ, όχι όμως για κάποια ταινία του, αλλά για τους λάθος λόγους. Ο 59χρονος Hollywoodιανος σταρ εμφανίστηκε σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες, αλλά ο κόσμος πρόσεξε ότι τα μάγουλά του ήταν αρκετά πρησμένα, αποτέλεσμα επέμβασης που έκανε για να δείχνει νέος και αγέραστος.

Η συγκεκριμένη εικόνα του, προσέλκυσε αρκετά σχόλια από τους χρήστες των social media, όχι φυσικά θετικά, για την αισθητική επέμβαση που έκανε στο πρόσωπό του και τη μη αποδοχή της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου ανάλογα με την ηλικία του.



Ok what’s happened to #TomCruise ? His face is all fucked up like a cartoon. How many burgers has he been putting away lately? pic.twitter.com/dTrCbDFl4r