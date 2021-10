Αστυνομικός σώζει την τελευταία στιγμή τη συνάδελφό του, όταν αμάξι κτυπάει το περιπολικό (vid)

Διερχόμενο αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει πάνω σε περιπολικό.

Κυριολεκτικά τη ζωή της χρωστάει μία αστυνομικός από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, στον συνάδελφό της, όταν την τράβηξε τελευταία στιγμή στην άκρη του δρόμου, πριν τους κτυπήσει το περιπολικό τους.

Οι αστυνομικοί είχαν σταθμεύσει στην άκρη του δρόμου και μπροστά τους, επίσης στην άκρη, βρίσκονται πολίτες. Βρέχει, οπότε ο βρεγμένος δρόμος έχει γίνει θανατηφόρα «παγίδα». Εκεί την… πάτησε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο που χάνει τον έλεγχο ο οδηγός του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω στον περιπολικό.

Τόσο ο αστυνομικός, όσο και ο πολίτης πιο μπροστά, αντιλαμβάνονται τι πάει να γίνει και τραβάνε τους συνανθρώπους τους στην άκρη, σώζοντάς τους από έναν - τουλάχιστον- σίγουρο σοβαρό τραυματισμό.

