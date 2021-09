Οι επικίνδυνοι ελιγμοί ενός Air Force C-17 που τρόμαξαν τους Αυστραλούς με ανάλογο 11/9 (vid)

Η πρόβα του θηριώδους Boeing C-17A Globemaster III τρόμαξε τους Αυστραλούς που φοβήθηκαν ανάλογες στιγμές 11ης Σεπτεμβρίου.

Έκπληκτοι, σοκαρισμένοι και εν πολλοίς φοβισμένοι έμειναν οι κάτοικοι στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, βλέποντας το θηριώδες αεροσκάφος της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας της Αυστραλίας Air Force C-17 να κάνει ελιγμούς ανάμεσα στους ουρανοξύστες, κατά τη διάρκεια πρόβας για την ετήσια εκδήλωση Sunsuper Riverfire.

Οι κάτοικοι είχαν προειδοποιηθεί για την πρόβα εκ των προτέρων, ωστόσο, πολλοί έδειξαν να ξαφνιάζονται από από το θέαμα του Boeing C-17A Globemaster III που περνούσε κοντά από τα κτίρια.

Αυτές οι εικόνες μάλιστα, έφεραν στο μυαλό πολλών την 9η Σεπτεμβρίου τα αεροπλάνα που κτύπησαν τους Δίδυμους Πύργους στην τρομακτική επίθεση που συγκλόνισε τον κόσμο.

Πολλοί επεσήμαναν ότι η πτήση ήταν σχεδόν τόσο επικίνδυνη όσο φαινόταν, ενώ κάποιοι άλλοι υποστήριξαν ότι το αεροπλάνο πετούσε στην πραγματικότητα πάνω από ένα ποτάμι μέσα στην πόλη και όχι μέσα στις κατοικημένες περιοχές, όπως φαίνεται στο βίντεο.

No, no, no, just no. Royal Australian Air Force jet weaves through the skyscrapers of downtown Brisbane, on purpose. It was a rehearsal for an air show, causing immediate flashbacks to 9/11. pic.twitter.com/oR8NwIW5Yp