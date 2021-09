Νεκροί στην Ολλανδία από επίθεση με μαχαίρι και ημίγυμνο που έριχνε με... βαλλίστρα (vid)

Τρόμος στην Ολλανδία με επιθέσεις και νεκρούς.

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός από την επίθεση ενός άντρα με μαχαίρι στο Άλμελο της Ολλανδίας, το πρωί της Παρασκευής (17/9), με την αστυνομία να τραυματίζει και να συλλαμβάνει έναν ύποπτο, αν και δεν είναι σαφές ακόμα πως πρόκειται γι αυτό που ευθύνεται για τη θανατηφόρα επίθεση.

Τα ολλανδικά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν παράλληλα πως ένας άντρας με βαλλίστρα (τόξα) έριχνε από το μπαλκόνι του, με τους γείτονες να τον έχουν καταγράψει σε βίντεο.

