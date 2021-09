Δημοσιογράφος του BBC παραπονιέται για τη δουλειά ενώ είναι στον «αέρα» (vid)

Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά…

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες… Πολλές φορές έχει συμβεί κάποιο απρόοπτο σε ζωντανές συνδέσεις, έχει ξεφύγει κάτι που δεν έπρεπε από δημοσιογράφους και παρουσιαστές, ενώ πίστευαν πως δεν ήταν ζωντανά στον «αέρα» κτλ. Σίγουρα θα έχετε δει αρκετά από τέτοια περιστατικά.

Ένα τέτοιο συνέβη με τον ανταποκριτή του BBC News, Νταν Τζόνσον και ήταν καθόλα άβολο και για τον παρουσιαστή των ειδήσεων Σον Λέι.

Η συζήτησή τους ήταν για τα όσα λαμβάνουν χώρα στο Αφγανιστάν. Ο Νταν Τζόνσον δίνει την ανταπόκρισή του και στη συνέχεια παίρνει την πάσα στο κεντρικό στούντιο του BBC ο Σον Λέι, ο οποίος κάνει και την ερώτησή του.

Ο Νταν Τζόνσον έχει έχει μείνει αμίλητος και ακίνητος, προφανώς δεν έχει ήχο, δεν ακούει το του λέει ο Σον Λέι, ο οποίος έχει κάνει την «πάσα» με την ερώτησή του και περιμένει μια απάντηση.

Ο Νταν Τζόνσον συνεχίζει να είναι αμίλητος και ξαφνικά, πιστεύοντας πως έχει αποδεσμευτεί επειδή δεν έχει ήχο για αρκετά λεπτά… σηκώνεται και φεύγει, μονολογώντας «αυτή η δουλειά ρε φίλε, αυτή η δουλειά», εκνευρισμένος από τα τεχνικά προβλήματα.

Ο Σον Λέι έσωσε την κατάσταση… Χαμογέλασε και είπε «νομίζω ότι ο Νταν δεν άκουσε την ερώτησή μου. Νομίζω ότι έχασε τη σύνδεση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τον Νταν λίγο αργότερα».

Στη συνέχεια και ενώ έχει δει και πληροφορηθεί τι ακριβώς έγινε, ο Νταν Τζόνσον μοιράστηκε στο twitter το βίντεο αναγράφοντας: «Μια καλή υπενθύμιση. Να υποθέτεται πάντα ότι είστε ζωντανά στον «αέρα», ό,τι κι αν δεν πηγαίνει καλά».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι έκανε τη σύνδεση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του με το iphone του και ισορροπώντας σε μερικά μαξιλάρια. Τόνισε ότι είναι μια δουλειά με προκλήσεις αλλά πάντα αποτελεί προνόμιο.



I was filming with my iPhone, balancing on some cushions in front of the window having only just managed to get in the hotel room and make the connection in time after being locked out by a dodgy room card. As I said, a job with many challenges but always a privilege