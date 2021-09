Όταν ο Ozzy Osbourne προσπάθησε να σκοτώσει την σύζυγό του και κατέληξε σε κέντρο αποτοξίνωσης (vid)

Σαν σήμερα στις 2 Σεπτεμβρίου 1989 ο Ozzy Osbourne προσπάθησε να δολοφονήσει την σύζυγό του Sharon.

Ο Ozzy Osbourne έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα μίντια για τα «κατορθώματά» του. Πριν από έναν χρόνο στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «The Nine Lives of Ozzy Osbourne», ο θρυλικός τραγουδιστής των Black Sabbath και η σύζυγός του Sharon μίλησαν δημόσια για την εφιαλτική νύχτα της 2ας Σεπτεμβρίου του 1989.

Εκείνο το βράδυ ο Ozzy υπό την επήρεια ουσιών προσπάθησε να σκοτώσει την Sharon. Εξάλλου, ήταν γνωστό πως ο γάμος τους δεν ήταν ποτέ ομαλός. Ωστόσο, κανένας δεν φανταζόταν ότι ο ηγέτης των Black Sabbath θα έφτανε ένα βήμα πριν από την δολοφονία της συζύγου του.

Η Sharon θυμάται πως ο Ozzy μπήκε στο δωμάτιο και της είπε «Πήραμε την απόφαση πως πρέπει να πεθάνεις». Όπως λέει η ίδια «Δεν είχα ιδέα ποιος καθόταν απέναντί μου, αλλά δεν ήταν ο σύζυγός μου. Ήταν σε μια παράξενη κατάσταση και το κατάλαβα από τα μάτια του. Είχαν κατεβάσει ρολά και δεν μπορούσαν αν δω τι του συνέβαινε».

Η Sharon πρόσθεσε πως παρολα αυτά ο σύζυγός της ήταν ήρεμος. Ο Ozzy είχε πάρει ναρκωτικά και προσπάθησε να πνίξει τη γυναίκα του. Όταν την πλησίασε πάτησε το κουμπί πανικού και λίγο αργότερα η αστυνομία είχε φτάσει στο σπίτι.

Ο Ozzy το μόνο που θυμάται από τότε ήταν πως ήταν εντελώς ήρεμος, γαλήνιος. Ξύπνησε στη φυλακή, χωρίς να θυμάται το περιστατικό. «Ένιωθα πιο ήρεμος από ό,τι είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν απλά ήρεμος. Το μόνο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στη φυλακή του Amersham και να ρωτώ τον αστυνομικό: “Γιατί είμαι εδώ;” Μου απάντησε: “Θέλετε να σας διαβάσω τις κατηγορίες;”, και διάβασε: “Τζον Μάικλ Όσμπορν, έχεις συλληφθεί για απόπειρα δολοφονίας”».

Η Sharon στη συνέχεια απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του. «Σκεφτόμουν τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου και τι για εμένα. Το μισούσα όταν δεν ήμασταν μαζί. Ήταν πολύ φοβισμένος όταν επέστρεψε σπίτι και από τότε πρόσεχε τι έκανε. Κατάφερε να τρομάξει τον ίδιο του τον εαυτό».

Ο Ozzy στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την προϋπόθεση όμως να μπει σε κλινική αποτοξίνωσης. Πέρασε έξι μήνες σε κέντρο απεξάρτησης και η Sharon αποφάσισε να μείνει μαζί του, περισσότερο για χάρη των παιδιών τους. Η Sharon ανάφερε: «Δόξα τω Θεώ, ο δικαστής τον έβαλε σε θεραπεία για έξι μήνες. Είχα χρόνο να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Του είπα: «Δεν θέλω τα χρήματα σου, αλλά αν το κάνεις ξανά, είτε θα σε σκοτώσω είτε θα με σκοτώσεις».