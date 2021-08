Ferry στην Ίμπιζα προσάραξε σε νησίδα: 25 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας 10χρονος

Η ισπανική ακτοφυλακή πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης και αεροδιακομιδή για εννέα ανθρώπους που έπρεπε να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Ένα πορθμείο προσάραξε στα ανοιχτά του ισπανικού νησιού, της Ίμπιζα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 25 άνθρωποι, οι δύο από αυτούς σοβαρά, ανάμεσά τους και ένας δεκάχρονος, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το φέρι μπόουτ San Gwann της γερμανικής ναυτιλιακής εταιρείας FRS, πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα, της μικρότερης από τις ισπανικές Βαλεαρίδες Νήσους.

Αναχωρούσε από το λιμάνι της Ίμπιζα στις 9.30 μμ χθες το βράδυ όταν προσάραξε στη νησίδα Ες Μάλβινς, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η FRS.

View of the islet in Ibiza, (Balearic Islands) #Spain, 29 August, where a ferry operated by the FRS company crashed against it the previous day. The crash caused at least 15 people to be injured. 📷 epa / Sergio G. Canizares#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/HFkbiR8Uax