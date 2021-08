Το «Cobra Kai» πάει για 5η σεζόν, πριν καν γίνει η πρεμιέρα της 4ης στο Netflix

Η Netflix συμφώνησε με την επιτυχημένη σειρά και για 5η σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι η προβολή της 4ης σεζόν από το Netflix απέχει ακόμα κάποιους μήνες (σ.σ. Δεκέμβριο), η πλατφόρμα αποφάσισε να ανανεώσει την επιτυχία του «Cobra Kai» και για 5η σεζόν.

Τα νέα δεν πρέπει να εκπλήσσουν κανέναν βέβαια, καθώς η σειρά αυξάνει ολοένα και περισσότερο τους θαυμαστές της ενώ μετά από τρεις σεζόν, έχει την πλήρη αποδοχή των κριτικών, έχοντας μάλιστα κερδίσει και τρεις υποψηφιότητες για Emmy.

The dojo is about to be 5x as rad. Cobra Kai has been renewed for a 5th season. pic.twitter.com/8iz2M6Bzw5