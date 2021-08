Συγκλονιστικό βίντεο από τον σεισμό στην Αϊτή: Η στιγμή της διάσωσης παιδιών από τα συντρίμμια (vid)

Σοκάρουν οι εικόνες από την Αϊτή με μικρά παιδιά να απεγκλωβίζονται από τα συντρίμμια μετά τον σεισμό των 7,2 Ρίχτερ.

Μέσα από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν από τον τρομακτικό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ της Αϊτής απεγκλωβίστηκαν μικρά παιδιά. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και υπάρχουν οι φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών.

Ήδη η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Αϊτής ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων από τον ισχυρό σεισμό.

Ο σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Αϊτή σήμερα το πρωί προκάλεσε «πολλές» ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές στις νότιες περιοχές της χώρας της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μέσω Twitter.

«Απευθύνω έκκληση για πνεύμα αλληλεγγύης και δέσμευσης όλων των Αϊτινών, προκειμένου να κάνουμε ένα κοινό μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δραματική κατάσταση», πρόσθεσε.

Earthquake in Haiti 🇭🇹 People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv