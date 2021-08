Οκτώ νεκροί από συντριβή ρωσικού πυροσβεστικού αεροσκάφους στην Τουρκία (vid)

Τραγωδία στην Τουρκία με την συντριβή πυροσβεστικού αεροπλάνου και τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους Βe-200 στη νότια Τουρκία, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το ρωσικό αεροσκάφος συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών. «Μάθαμε πως ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τα Άδανα για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών στο Καχραμανμάρας είχε ένα ατύχημα», ανέφερε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε ένα δελτίο τύπου.

Ένα τουρκικό αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης και ένα ελικόπτερο έχουν σταλεί στο σημείο, συμπλήρωσε.

⭕️ #Turkey: the moment of the Be-200ChS Amphibious aircraft crash in #Kahramanmaras https://t.co/J0bQklfVUV pic.twitter.com/Ceq4YoC8PQ