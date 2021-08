Τρομακτικός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Αϊτή, φόβοι για πολλούς νεκρούς (pics & vids)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αϊτή. Φόβοι για πολλούς νεκρούς, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Μια σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών συγκλόνισε σήμερα το πρωί την Αϊτή, προκαλώντας θανάτους και υλικές ζημιές στο νοτιοδυτικό τμήμα της νήσου και αναβιώνοντας τις μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του 2010.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε σήμερα το πρωί την Αϊτή έχει προκαλέσει τον θάνατο ανθρώπων, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της χώρας Ζερί Σαντλέρ.

Earthquake in Haiti 🇭🇹 People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv

«Υπάρχουν νεκροί, το επιβεβαιώνω, όμως δεν έχω ακόμη τον ακριβή απολογισμό», επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας πως ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μεταβαίνει προς το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων στο Πορτ-ο Πρενς.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καραϊβική, ενώ κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μακριά από τα σπίτια τους με τον φόβο ότι κτίρια πιθανόν θα κατέρρεαν.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι ήρε την προειδοποίηση που είχε εκδώσει νωρίτερα διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Σε βίντεο που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, ντόπιοι καταγράφουν τα συντρίμμια διαφόρων κτιρίων, μεταξύ αυτών μιας εκκλησίας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη μια λειτουργία σήμερα το πρωί, στην κοινότητα Λες Ανγκλές.

A 7.2 earthquake in Haiti this morning.

No tsunami warning issued. However... There is a small possibility of tsunami waves along coasts located nearest the epicenter. #Haiti #earthquake

