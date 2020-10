Το «France Football» ψηφίζει την «Χρυσή 11άδα» όλων των εποχών: Τριάδα επίθεσης (Poll)

Φέτος, εξαιτίας του κορονοϊού, το «France Football» αποφάσισε ότι για πρώτη φορά δεν θα δώσει τη «Χρυσή Μπάλα» σε κανέναν, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να είναι ξεκάθαρα ο μεγάλος αδικημένος της απόφασης αυτής. Ωστόσο, το γαλλικό περιοδικό έλαβε τώρα ακόμα μία ξεχωριστή απόφαση, καθώς ζητάει από τους 170 διαπιστευμένους του να ψηφίσουν για την «Dream Team» του ποδοσφαίρου.

Σε διάταξη 3-4-3 χωρίζει την ψηφοφορία σε τρεις διαφορετικές μέρες. Η πρώτη δόση περιλάμβανε τον τερματοφύλακα και την τριάδα αμυντικών, ενώ ακολούθησαν οι 20αδες των υποψηφίων για την τετράδα των χαφ: μία 20αδα για τους αμυντικούς μέσους, μία (και η πιο ζόρικη) για τους μεσοεπιθετικούς, από τις οποίες επιλέχθηκαν δύο παίκτες αντίστοιχα.

Τώρα, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη γραμμή των επιθετικών. Πρόκειται για τρεις 10άδες των επιθετικών (αριστεροί, δεξιοί εξτρέμ + σέντερ φορ).

so last, all the forwards nominees ! #BOdreamteam

Next step : next December

reveal of the #BOdreamteam (3-4-3) voted by our jury of 170 international journalists ! pic.twitter.com/JGoGX3xLtw

