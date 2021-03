Η Suning καταρρέει, αλλά η Ίντερ του Κόντε αντιστέκεται σθεναρά!

Η... φούσκα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Κίνας σκάει με κρότο. Η πρωταθλήτρια της χώρας, Γιανγκσού FC, ανακοίνωσε «παύση εργασιών» όλων των τμημάτων της, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ιδιοκτήτρια εταιρεία, Σούνινγκ, η οποία είναι μεγαλομέτοχος και της Ίντερ. Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται σε συναγερμό τη στιγμή που τα βλέμματα όλων είναι στις προσπάθειες για τίτλο!

Πληγώνεται οικονομικά η Ίντερ!

Η απόφαση της «παύσης εργασιών» ανήκει στην κινέζικη εταιρεία Suning Appliance Group Co. Δεν είναι μία απλή διαδικασία το να σταματήσει να υφίσταται μία ποδοσφαιρική ομάδα. Η διάλυση του συλλόγου στη Γκουανζού προκαλεί τριγμούς και στους «Νερατζούρι». Δεν είναι απλό κι εύκολο να βγεις από μία τέτοια κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δύο εταιρείες, η κρατική Shenzhen International Holdings Ltd. και η Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management Co. σκοπεύουν να αγοράσουν το 8% και το 15% αντίστοιχα της Suning.com. Για την αγορά των μετοχών αυτών θα δώσουν στο σύνολο 14.8 δις γουάν (2.3 δις ευρώ). Η ποδοσφαιρική ομάδα της Γκουανζού ανήκε στη Suning από το 2015 και πρόκειται να σταματήσει κάθε δραστηριότητά της ενώ το Suning.com Co έβλεπε καθημερινή πτώση της τάξεως του 10% στις μετοχές του.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας για το μέλλον της Ίντερ. Η Suning είχε αποκτήσει το 70% των μετοχών του συλλόγου το 2016 για ένα ποσό 270 εκατ. ευρώ. Έκτοτε η εταιρεία είχε επεκταθεί προχωρώντας και σε μία συμφωνία 650 εκατομμυρίων με τη ψηφιακή πλατφόρμα PPTV και με ένα τριετές συμβόλαιο με την αγγλική Premier League.

Ο Βαρούτ Προμπούν, μέλος της ερευνητικής εταιρείας Bondcritic Ltd, τονίζει πως οι παλιές καλές εποχές για τις κινέζικες εταιρείες έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και δεν υπαρχει κανένα νόημα το να επενδύσει κανείς σε αυτές. Σε σχέση με τη Suning θεωρεί πως η κατάστασή της οφείλεται στην κρίση των επιχειρήσεων και όχι στην ενασχόλησή τους με τις ομάδες. Η Suning ενημέρωσε την Κυριακή ότι οι επενδύσεις από τη συγκεκριμένη κρατική εταιρεία θα τη βοηθήσουν στην προσπάθειά της να επανέλθει έστω και με άλλο καθεστώς. Οι ειδικοί αναλυτές εκτιμούν πως η εταιρεία θα αλλάξει τον προγραμματισμό της και θα πουλήσει το 70% των μετοχών που έχει στην Ίντερ. Η ίδια η εταιρεία μία ημέρα μετά, τη Δευτέρα, αρνήθηκε να σχολιάσει κάτι άλλο. Οι ανησυχίες και τα προβλήματα της εταιρείας είχαν αρχίσει από πέρυσι. Αρχικά υπήρχαν φήμες και στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως η εταιρεία έκανε μεγάλα ανοίγματα και έπαιρνε σοβαρά ρίσκα. Η κατάσταση της είναι ένα ηχηρό χτύπημα για τους δισεκατομμυριούχους στη Κίνα, συμπεριλαμβανομένου και του ιδρυτή της Suning, Ζανγκ Ζιντόνγκ. Ανθρώπων που είχαν κάνει αγορές κινηματογράφων, ιστορικών κτιρίων και ομάδων.

Η εταιρεία Suning στο σύνολό της έχει ένα ποσό 15.8 δις γουάν σε ομόλογα που πρέπει να καλυφθεί φέτος. Αυτό αφορά και τη Suning και το Suning.com. Η πλειοψηφία των μετόχων δέχθηκε να ανταλλάξει ένα 7.3% για ένα ομόλογο με ισχύ για δύο χρόνια. Τον Γενάρη η Suning ενημέρωσε πως είχε 376.5 δις μετοχές με στόχο να συγκεντρώσει κεφάλαια. Τα χρέη της Suning δημιουργήθηκαν και από το γεγονός ότι βοήθησε την εταιρεία Evergrande Group από την πλήρη κατάρρευσή της. Αυτό το έκανε με το να μην ζητήσει να πληρωθεί ένα ποσό 20 δις γουάν που είχε επενδύσει εκεί. Η Suning ήταν προμηθευτής της Evergrande και θεώρησε πως εάν η Evergrande διαλυόταν θα επηρεαζόταν και η δική της δουλειά.



Αργοπορίες σε συμβόλαια και μισθούς

Τους τελευταίους μήνες οι αργοπορίες στις πληρωμές μισθών και συμβολαίων είναι κάτι συνηθισμένο. Στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου η Ίντερ δεν... ακούμπησε, παρά το γεγονός πως είναι για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια στην κούρσα του τίτλου. Οι φωνές διαμαρτυριών ολοένα και πληθαίνουν! Η Ρεάλ τονίζει πως ακόμα δεν έχει βάλει στα ταμεία της περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον Χακίμι, ενώ η Γιουνάιτεντ ζητά… παίκτη γιατί δεν έχει πληρωθεί για τον Λουκάκου. Την ίδια ώρα, πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως ο πρωτεργάτης της φετινής πορείας, ο Αντόνιο Κόντε δεν έχει δει στο λογαριασμό του δόσεις από συμβόλαια. Ο Οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch υποβάθμισε ακόμα περισσότερο την οικονομική ικανότητα του συλλόγου, εν αναμονή των «σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας» που αναμένονται τους επόμενους μήνες. Η ανησυχία είναι στο κόκκινο και οι δηλώσεις του Έντερ βάζουν λάδι στη φωτιά «Κάναμε κάτι σπουδαίο για τη Suning, αλλά δεν μας φέρθηκαν με τον σεβασμό που αξίζαμε. Ημασταν κλεισμένοι σε ξενοδοχείο για αρκετούς μήνες, κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά αυτοί δεν έδειξαν κανένα σεβασμό σε εμάς. Ο αθλητικός διευθυντής αποδείχθηκε ψεύτης, ποτέ δεν σεβάστηκε τις υποσχέσεις του. Είναι όλοι ψεύτες, δεν σέβονται συμφωνίες και υποσχέσεις» τονίζει ο πρώην επιθετικός των «Νερατζούρι».

Όλα για το Σκουντέτο η Ίντερ!

«Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι ανούσιο να το κρύβουμε. Είχαμε ένα πλάνο τον Αύγουστο και σταμάτησε τον... Αύγουστο» τόνιζε πριν λίγες ημέρες ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος είδε να πέφτουν στο κενό οι επιθυμίες του για δυο μεταγραφές. Κι όμως, κανείς στην ομάδα δεν δείχνει να επηρεάζεται από τα όσα συμβαίνουν! Η Ίντερ παρουσιάζεται κυνική, έτοιμη να δώσει τα πάντα για να κατακτήσει τον τίτλο. Είναι «πληγωμένη» και τα όσα συμβαίνουν γύρω της προκαλούν πανικό, όμως ο Αντόνιο Κόντε δεν «ξενερώνει». Σε αντίθεση με τη «Suning», παίκτες και τεχνική ηγεσία είναι πιστοί στο πλάνο τους, το πλάνο τίτλου! Ακόμα και τώρα οι λέξεις που δε λένε ποτέ στα αποδυτήρια του συλλόγου είναι «Scudetto» και «Γιούβε». Το πιστεύουν, αλλά δεν το φωνάζουν. «Η πραγματική διαφορά είναι ότι φέτος νικήσαμε την ομάδα που κέρδισε τα τελευταία 9 πρωταθλήματα και προσπαθεί να κερδίσει το δέκατο» σχολιάζει ο τεχνικός της ομάδας και... σταματά την κουβέντα για πρωτάθλημα. Οι διαδοχικές νίκες δίνουν αυτοεκτίμηση κι αυτό έλειπε τα τελευταία χρόνια. Ο Κόντε τόσους μήνες ήθελε να δημιουργήσει μια ομάδα με ψυχολογία και αποφασιστικότητα. Ισως τα έχει καταφέρει, αν και σχολιάζει: «Μόνο αν κερδίσουμε τον τίτλο μπορούμε να πούμε πως κάναμε άλμα στην ποιότητα».

Η Ιντερ είναι μια ομάδα που βρίσκεται στα χαρακώματα, μπροστά της Γιουβέντους, Μίλαν, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα. Υπάρχει όμως ένας... Στρατηγός που είναι συνηθισμένος στον πόλεμο χαρακωμάτων. Αυτό τονίζει καθημερινά στα αποδυτήρια. Οι πιέσεις μέχρι το τέλος θα αυξάνονται, τα σενάρια χρεοκοπίας θα είναι εκεί έξω, ίσως και καθυστερήσεις πληρωμών, αλλά το κίνητρο της εκθρόνισης της Γιουβέντους είναι για όλους μεγαλύτερο! Αγωνιστικά, η Ίντερ σκοράρει και δημιουργεί περισσότερο από τη Σίτι και στο μέσο όρο πόντων είναι πίσω μόνο από Ατλέτικο και Μαν. Σίτι! Η ομάδα του Κόντε έχει την καλύτερη επίθεση, αλλά ο δρόμος για τον τίτλο έχει μόνο ένα «όπλο» την αποφασιστικότητα!