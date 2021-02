Πώς ο Γκουαρδιόλα έκανε το «κλικ» τίτλου στη Μάντσεστερ Σίτι

Λατρεύει την ποίηση, την έντεχνη μουσική, αλλά και τα μαθηματικά (στο ποδόσφαιρο), έστω και αν παραδέχεται ότι η μπάλα δεν είναι ακριβής τέχνη. «Το ποδόσφαιρο δεν είναι Α, Β και Γ. Αυτό που λειτούργησε την περυσινή σεζόν, δεν θα δουλέψει απαραίτητα και αυτή. Αυτό που δεν δούλεψε πέρυσι, ίσως δουλέψει φέτος» εξηγεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο «Sky Sports», πριν από το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Λίβερπουλ, συνέκρινε την μπάλα με ένα ζώο.

«Κινείται, είναι σαν ένα ζώο. Εξελίσσεται. Κάποιες φορές κινείται προς αυτή την πλευρά, κάποιες άλλες προς την άλλη» λέει ο Καταλανός, οι παίκτες του οποίου θυμίζουν εσχάτως... άγρια θηρία, καταπίνοντας όποιον αντίπαλο βρίσκουν μπροστά τους.

Η Σίτι, με απόντες τον κορυφαίο παίκτη της τα τελευταία χρόνια (Κέβιν Ντε Μπρόινε) και τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών (Σέρχιο Αγουέρο), δείχνει ασταμάτητη. Μετράει 14 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις (ισοφάριση ρεκόρ όλων των εποχών στο Νησί), οδεύει ολοταχώς προς το τρίτο της πρωτάθλημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και, ταυτόχρονα, διεκδικεί τα τρόπαια σε όλες τις άλλες διοργανώσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος (Κύπελλο, Λιγκ Καπ και, βεβαίως, Champions League).

«Παίζουμε ακόμα 60 μέτρα μακριά από την εστία μας. Κάποιες φορές παίζουμε απ' έξω, κάποιες από μέσα. Εξαρτάται από τον αντίπαλο. Αλλά ο λόγος της βελτίωσης είναι να παίζεις καλύτερα, όχι να αμύνεσαι καλύτερα. Να παίζεις καλύτερα» υποστηρίζει ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος θεωρεί πως ο βασικός λόγος της εντυπωσιακής αμυντικής βελτίωσης παραμένει το 67% κατοχή της μπάλας, έστω και αν στον θρίαμβο του «Άνφιλντ», η Λίβερπουλ ήταν αυτή που είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της.

Η Σίτι εκμεταλλεύεται καλύτερα την κατοχή και, παρ' ότι πιέζει λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (το παρακάτω γράφημα αποτυπώνει τις πάσες που επιτρέπει στον αντίπαλο σε κάθε αμυντική φάση, κατά μέσο όρο), δέχεται πολύ λιγότερα γκολ.

Πηγή: Sky Sports

«Ίσως μια μέρα αλλάξουν τους κανονισμούς, αλλά πιστεύω ότι για να σκοράρεις, χρειάζεσαι την μπάλα» λέει για την φιλοσοφία του ο Γκουαρδιόλα, η ομάδα του οποίου έχει δεχθεί μόλις δύο γκολ στα τελευταία δέκα ματς πρωταθλήματος, σκοράρει κατά ριπάς χωρίς Ντε Μπρόινε – Αγουέρο (με παίκτες – κλειδιά τον πιο προωθημένο Ιλκάι Γκουντογκάν και τον απολαυστικό Φιλ Φόντεν) και φτάνει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, στην επανέναρξη του Champions League (θα αντιμετωπίσει την Γκλάντμπαχ).

Ο δάσκαλος του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο αείμνηστος Γιόχαν Κρόιφ, έλεγε ότι «όταν έχεις την μπάλα, ο αντίπαλος δεν μπορεί να σου κάνει ζημιά». Τόσο απλό. Και αυτό ακολουθεί ως «φάρο» ο Καταλανός, η ομάδα του οποίου όμως έχει πλέον ποιοτικότερη και πιο ουσιαστική κατοχή, ενώ παραχωρεί λιγότερες ευκαιρίες στον αντίπαλο και κάνει λιγότερα αμυντικά λάθη, όπως επιβεβαιώνουν τα δύο παρακάτω γραφήματα.

Πηγή: Sky Sports

Πηγή: Sky Sports

Εδώ και έναν μήνα, η Σίτι λειτουργεί σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή και στο αμυντικό κομμάτι, στηριζόμενη στην τετράδα της άμυνας, όποια και αν είναι η σύνθεσή της. «Όποιοι και αν παίζουν, είναι απίστευτα συμπαγείς. Δεν κάνουν λάθη» λέει σχετικά ο Γκουαρδιόλα, εστιάζοντας βεβαίως στην... πορτογαλική απάντηση στον Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, όπως τον βάφτισε ο Καταλανός.

«Ο Ρούμπεν Ντίας τους μιλάει συνεχώς μέσα στο ματς. Προλαβαίνει τις φάσεις. Δεν παίζει για πάρτη του, κοιτάει τι συμβαίνει μπροστά και πίσω του» επισημαίνει για τον Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος εξελίσσεται στον ηγέτη που έψαχνε η άμυνα της Σίτι, όπως επιβεβαίωσε και με τον τρόπο που... σβέρκωσε τον Όλεγκ Ζιντσένκο, ώστε να τον τοποθετήσει σωστά πίσω από το τείχος, σε εκτέλεση φάουλ της Λίβερπουλ.

Ruben Dias dragged Zinchenko into position from his neck

@ManCity pic.twitter.com/UIdK9gFtgg

— Goal (@goal) February 8, 2021