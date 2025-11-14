Το Άνφιλντ «αποκλείστηκε» απο τη φιλοξενία αγώνων για το Euro του 2028!

Το Άνφιλντ έμεινε εκτός λίστας για τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2028 που θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, γιατί δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Euro 2028 έχει σχεδόν ξεκινήσει, με τις ημερομηνίες, τις ώρες έναρξης, τα στάδια και το πρόγραμμα του τουρνουά να έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Τον Οκτώβριο του 2023, επιβεβαιώθηκε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση που θα ξεκινήσει στο Κάρντιφ στις 9 Ιουνίου, με τον τελικό να έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ ένα μήνα αργότερα, στις 9 Ιουλίου.

Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι εννέα χώροι διεξαγωγής των παιχνιδιών, με ονόματα όπως το Γουέμπλεϊ, το στάδιο της Τότεναμ, το Χάμπντεν Παρκ της Γλασκώβης, το «Etihad» της Μάντσεστερ Σίτι, το «Villa Park» της Άστον Βίλα, το «St James' Park» της Νιούκαστλ καθώς και το «Hill Dickinson», το νέο γήπεδο της Έβερτον, να βρίσκονται μέσα στη λίστα.

Υπάρχει όμως ένα εμβληματικό στάδιο που παρέμεινε εκτός λίστας και αυτό δεν είναι άλλο από το Άνφιλντ. Παρά το γεγονός ότι η Λίβερπουλ θα είναι πόλη υποδοχής, το γήπεδο των πρωταθλητών Αγγλίας δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της FA που υποβλήθηκε στην UEFA.

Η παράλειψη όμως αυτή δεν οφείλεται αποκλειστικά σε επιλογή της αγγλικής ομοσπονδίας, ούτε στο γεγονός ότι επιλέχθηκε το «Hill Dickinson» που βρίσκεται στην ίδια πόλη. Αντιθέτως, ο λόγος που το Άνφιλντ αποκλείστηκε από την φιλοξενία αγώνων, είναι ο ίδιος που το εμπόδισε να διοργανώσει τελικούς Champions League ή Europa League στο παρελθόν και έχει να κάνει με τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, οι κανονισμοί της UEFA αναφέρουν ρητά ότι «ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να έχει τις τυπικές διαστάσεις των 105 μέτρων επί 68 μέτρων». Το γήπεδο του Άνφιλντ όμως, έχει μήκος μόλις 101 μέτρα, γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο για τη διεξαγωγή τέτοιου είδους αγώνων.

In case you're wondering why the Hill Dickinson Stadium is a host venue for Euro 2028 but Anfield isn't...



Liverpool's home has been overlooked due to its pitch not meeting UEFA's 'standard dimensions' of 105m x 68m (its playing surface is 101 metres in length) pic.twitter.com/Z7XgQo5DPw — Empire of the Kop (@empireofthekop) November 13, 2025

Για την ιστορία, το γήπεδο της Λίβερπουλ χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά για ένα μεγάλο τουρνουά στο Euro του 1996 όταν η Αγγλία φιλοξένησε τους αγώνες του Γ' ομίλου που περιελάμβανε την Ιταλία, τη Ρωσία και τη Τσεχία, καθώς και τον προημιτελικό μεταξύ της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Το τρόπαιο τότε κατέκτησε η Γερμανία κερδίζοντας στη παράταση, με τη βοήθεια του χρυσού γκολ, την «έκπληξη» του θεσμού που ήταν τότε η Τσεχία.