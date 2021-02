Γκουντο… γκολ: Το μυστικό που ανανέωσε τη δυναμική της Σίτι

Μία περίφημη ρήση του Γιόχαν Κρόιφ πάει ως εξής:

«Υπάρχει μόνο μία στιγμή που μπορείς να είσαι στην ώρα σου. Αν δεν είσαι εκεί, τότε έφτασες ή πολύ νωρίς ή πολύ αργά».

Στις 26 Ιανουαρίου, μετά το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Γουέστ Μπρομ (0-5), ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μάλλον ακούσια, παρέφρασε την εμπνευσμένη θεωρία του ιπτάμενου Ολλανδού, για να περιγράψει το status quo του Ιλκάι Γκουντογκάν. Του Γερμανού χαφ που μέσα στο 2021 μεταμορφώθηκε, έσβησε μονοκοντυλιά όλα τα αγωνιστικά στοιχεία από τον «φάκελό» του στο Νησί και συστήθηκε από την αρχή με τρόπο ζωτικό για να αλλάξει ολόκληρη η δυναμική της φετινής Μάντσεστερ Σίτι.

«Ο Γκούντο είναι ένας παίκτης με εκπληκτική αίσθηση του γκολ. Δεν είναι απλά ότι ξέρει να φτάνει στην περιοχή τη σωστή στιγμή, είναι ότι το κάνει στο ακριβές δευτερόλεπτο. Κάτι που είναι το πιο δύσκολο πράγμα: όχι να φτάνεις ένα μέτρο πριν, ή ένα μέτρο μετά, αλλά να φτάνεις ακριβώς στο σωστό σημείο και ο Γκούντο έχει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με την ικανότητα που έχει στο να τελειώνει φάσεις, μπορεί να ελέγχει τη μπάλα, να κατεβάζει ταχύτητα και να παίρνει χρόνο να κοιτάξει στην εστία, πριν εκτελέσει».

Απέναντι στους Μπάγκιζ, ο Γκουντογκάν σκόραρε δύο τέρματα, μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα του στην Premier League. Συμπτωματικά και η πρώτη είχε σημειωθεί κόντρα στη Μπρομ το 2016. Στην περίπτωσή του, όμως, το «brace» επί της ομάδας του Σαμ Αλαρντάις δεν ήταν ο παράγοντας που σηματοδότησε την αλλαγή του. Ήταν η κορύφωσή της.

İlkay Gündoğan has now been directly involved in eight Premier League goals this season:

