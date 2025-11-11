Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ, έσπασε τη σιωπή του σχετικά με το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ που έκανε... έξαλλη τη Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Λίβερπουλ την περασμένη Κυριακή (9/11) βάφτηκε... γαλάζιο, καθώς οι Citizens επικράτησαν 3-0 στο χιλιοστό ματς του Πεπ Γκουαρδιόλα στην προπονητική του καριέρα.

Σε ένα ματς πάντως που θα μπορούσε να είχε διαφορετική εξέλιξη εάν το γκολ του Φαν Ντάικ στο 38' μετρούσε για το 1-1. Στη συγκεκριμένη φάση, ο Ρόμπερτσον είναι μεν εκτεθειμένος, αλλά όλη η συζήτηση έγκειται στο εάν σκύβοντας, ο Σκωτσέζος επηρέασε τη φάση και το οπτικό πεδίο του Ντοναρούμα.

Μάλιστα, η Λίβερπουλ επικοινώνησε με την PGMOL εκφράζοντας τα παράπονά της για την απόφαση να ακυρωθεί το γκολ του Ολλανδού. Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ, έσπευσε να εξηγήσει την απόφαση των διαιτητών (Κρις Κάβανα) και του VAR (Μάικλ Όλιβερ) τονίζοντας ότι «το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι διαιτητές είναι κατανοητό».

«Καθώς η μπάλα κατευθύνεται προς τον Ρόμπερτσον —σε απόσταση περίπου τριών μέτρων από το τέρμα, στο κέντρο της μικρής περιοχής— εκείνος κάνει μια ξεκάθαρη κίνηση, σκύβοντας κάτω από την πορεία της μπάλας. Η μπάλα περνά ακριβώς πάνω από το κεφάλι του και καταλήγει στα δίχτυα, στο σημείο της μικρής περιοχής όπου βρισκόταν.

Οι διαιτητές πρέπει να κρίνουν αν αυτή η κίνηση επηρέασε τον τερματοφύλακα και την ικανότητά του να αποκρούσει τη μπάλα. Εκεί είναι που μπαίνει το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Εξέτασαν τη φάση πολύ προσεκτικά και σχημάτισαν αυτήν την άποψη. Ξέρω ότι δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την απόφαση, αλλά δεν είναι παράλογο να καταλάβουμε γιατί οι διαιτητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Δεδομένου ότι ο παίκτης βρίσκεται τόσο κοντά στον Ντοναρούμα, η μπάλα έρχεται κατευθείαν προς το μέρος του και αυτός πρέπει να σκύψει για να την αποφύγει.

Έκριναν ότι η ενέργεια αυτή επηρέασε την ικανότητα του Ντοναρούμα να βουτήξει προς τη μπάλα και να πραγματοποιήσει την απόκρουση. Μόνο ο ίδιος ο Ντοναρούμα γνωρίζει πραγματικά αν επηρεάστηκε, και εμείς οφείλουμε να βασιστούμε στα αντικειμενικά στοιχεία», σχολίασε ο Γουέμπ.